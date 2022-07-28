【違反防疫】淺水灣有食肆辦KOL派對泳衣騷　百人除罩飲酒疑違例

▲ 當日相片。（FB）

本港新冠肺炎疫情持續，連續多日新增逾4,000宗確診個案，政府日前亦宣布將延續現行社交距離措施。不過有食品公司Future Salad上周六（23日）在持食肆牌照的會所一號（ClubONE）淺水灣店舉辦周年派對，出席人數或逾百人。從多名KOL上載的派對照片可見，大部分人均無戴口罩，更拿著飲品全場行。TOPick已經向涉事公司、會所一號及食環署查詢，等待回覆。

根據該食品公司的社交網站帖文，其兩周年慶祝活動上周六在ClubONE淺水灣店舉行，亦同時推出網紅平台及舉行網紅獎項頒獎禮，聲稱當日邀請「千名網紅、藝人及合作夥伴，包括方力申、丁子高等一同參與」。從當日照片可見，現場亦有澳門自媒體娛樂公司「微辣」的演員。而公司亦表示，出席嘉賓可現場品嚐其新產品，更有「泳裝catwalk」比賽及DJ表演等。

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派對由當日下午2時開始，綜合多名出席者在社交平台上載的照片可見，室外舞台下有近百人聚集，絕大部分人均無戴口罩，部分人手持飲品；而室內則設有多個攤位，亦有過百人在場，多張圓桌上擺放食物及啤酒等飲品，賓客可四處與人交談及拍照「打卡」。

根據食物環境衞生署資料，ClubONE為持牌食肆，現時社交距離措施規定，餐飲處所可進行不超過120人的宴會活動，每枱最多8人，場內禁止進行任何現場表演及跳舞活動。顧客除於餐桌飲食時，其他時間亦須戴上口罩，一旦離枱則須戴上。餐飲業務負責人須確保顧客遵守有關規定，並須為違例負責，違例顧客亦可能被票控罰款。

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責任編輯：袁澍