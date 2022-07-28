【違反防疫】淺水灣食肆辦KOL派對百人除罩飲酒疑違例　涉事公司：流水式活動未有超出所限人數

▲ 淺水灣有食肆辦KOL派對泳衣騷，百人除罩飲酒疑違例。

本港新冠肺炎疫情持續，連續多日新增逾4,000宗確診個案，政府日前亦宣布將延續現行社交距離措施。不過有食品公司Future Salad上周六（23日）在持食肆牌照的會所一號（ClubONE）淺水灣店舉辦周年派對，出席人數或逾百人。從多名KOL上載的派對照片可見，大部分人均無戴口罩，更拿著飲品全場行。食環署表示正調查事件，涉事公司則回覆指，活動當日屬流水式，而人數高峰期亦沒有超出法例所規定的人數。

根據該食品公司的社交網站帖文，其兩周年慶祝活動上周六在ClubONE淺水灣店舉行，亦同時推出網紅平台及舉行網紅獎項頒獎禮，聲稱當日邀請「千名網紅、藝人及合作夥伴，包括方力申、丁子高等一同參與」。從當日照片可見，現場亦有澳門自媒體娛樂公司「微辣」的演員。而公司亦表示，出席嘉賓可現場品嚐其新產品，更有「泳裝catwalk」比賽及DJ表演等。

不過該公司的帖文早前已經撤下，當中包括多人無罩在室內場地聚集、室外地方進行舞台泳衣騷等。

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派對由當日下午2時開始，綜合多名出席者在社交平台上載的照片可見，室外舞台下有近百人聚集，絕大部分人均無戴口罩，部分人手持飲品；而室內則設有多個攤位，亦有過百人在場，多張圓桌上擺放食物及啤酒等飲品，賓客可四處與人交談及拍照「打卡」。

根據食物環境衞生署資料，ClubONE為持牌食肆，現時社交距離措施規定，餐飲處所可進行不超過120人的宴會活動，每枱最多8人，場內禁止進行任何現場表演及跳舞活動。顧客除於餐桌飲食時，其他時間亦須戴上口罩，一旦離枱則須戴上。餐飲業務負責人須確保顧客遵守有關規定，並須為違例負責，違例顧客亦可能被票控罰款。

食環署回覆指，對上一次巡查該店時間為7月20日，當時店舖未有營業，署方現就事件進行調查，暫沒進一步資料補充。

涉事公司Future Salad回覆稱，活動當日的性質並非宴會而為本公司的新產品發佈會，而且為配合政府所訂立防疫規定的人數限制，當日活動亦屬於流水性邀請，當日活動時間由下午2時開始，直至晚上9時。

Future Salad指，活動上址室內外的人數限制為500人，而活動當日人數高峰期為下午5時至6時，人數為386人，所以同一時段內並沒有超出法例所規定的人數；又稱活動開始時，除講者以及主禮嘉賓外，絕大部份客人均有佩戴口罩，並已安排工作人員在活動期間時刻提醒在場人士在非飲食時間注意佩戴口罩。

Future Salad表示，就活動疑違反防疫條例一事，引起公眾廣泛討論或不安，深表歉意，並承諾會檢討是次活動不足之處。

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責任編輯：袁澍