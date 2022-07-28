報告 -【TOPick 好物試用】The Body Shop 青檸抹茶頭髮身體噴霧

試用專員：Lau Yan

一收到The Body Shop 青檸抹茶頭髮身體噴霧，顏色好清新，而且塑膠的包裝令人感覺樸實，坊間的噴霧大多用玻璃樽，會經常擔心打破，亦因為太重導致不方便攜帶；但The Body Shop 青檸抹茶頭髮身體噴霧因為十分輕便，最適合現在天氣炎熱，身體有汗味時噴一噴。The Body Shop 青檸抹茶頭髮身體噴霧氣味十分清新，抹茶氣味突出，令人有煥然一新的感覺，非常舒泰。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Lam Sze Man

收到呢枝青檸抹茶頭髮身體噴霧，即時打開噴一噴，第一個感覺係: 嘩! 好香呀！感覺好似放假享受陽光與海灘嘅感覺，讓人覺得好relax!

青檸本身比人清新嘅感覺，抹茶亦都係自己喜愛嘅，兩者crossover嘅效果好好。

帶著呢款香氣，一邊享受陽光與大自然，進行戶外活動，真係好夾呀!

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Eva Yip

The body shop既青檸加抹茶噴霧，我用黎噴落頭髮同衣物上，夏天出街，太熱會有陣汗味，出街前噴定，就算有汗味都唔怕尷尬，而且青檸比較自然清爽，抹茶又唔會太濃味，聞落幾舒服

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Cheng lai yee

使用the body shop 青檸抹茶頭髮身體噴霧後，令我獲得放鬆和清爽的香味。當需要見客或出席宴會時，這些可愛繽紛的噴霧的靈感來自世界各地的成分，可讓我的頭髮和身體煥然一新 ， 散發青檸、抹茶和檀香的濃郁綠色香味，令周邊都能充滿愉悅的氛圍和身邊充滿正能量，而且包裝輕盈有細支， 方便隨身攜帶，可存放在辦公桌抽屜、手提包中， 方便你幾時都可以用，十分方便好用。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Siu Ming Wai

我在頭髮上噴了幾下，覺得成個人清醒返些🙂幾好！早上好累，陣味可以即時refresh 下我，我都會keep住用，當香水咁都幾香🙂

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Coji Coji

一向都知道body shop 出咗好多天然產品，

但卻不知道原來有二合一頭髮身體噴霧。

今次一試立即愛上，

淡淡的綠茶清香配上清新的青檸味，

味道出奇地非常夾。

在夏日炎炎出門前噴上，

或是睡前噴在枕頭上，

令整個人都refresh 了不少！

▼ 點擊圖片放大

試用專員：KKris216

Bodyshop青檸抹茶頭髮身體噴霧聞起來清新、清爽，精神為之一振，加上夏天天氣熱，好容易出汗，用頭髮身體噴霧，可以遮蓋汗味，令頭髮同身體保持香氣，免除尷尬。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Fibi Chan

The Bodyshop青檸抹茶頭髮身體噴霧，噴霧帶有青檸、抹茶及檀香香味，3種味道我都非常喜歡，好有夏日嘅感覺，清新而不庸俗，而且噴在身上，香氣十分持久。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Candy Chong

the body shop 青檸抹茶頭髮身體噴霧，噴身體又得噴頭髮又可以，我用來噴頭髮，噴完香噴噴，宜家我每天出門口前也噴一噴，頭髮保濕左不在開义了，好用

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Tsang Lai Kwan

青檸抹茶噴霧，輕便㩗帶，味道清新且清淡，適合不太喜歡濃烈味道的人仕。試用了數天，覺得適合香港炎熱及潮濕天氣使用，現在的天氣外出只是行了一會，便全身大汗，令到大家出現汗味這個尷尬的問題。這幾天，我分別試噴了在自己和老公身上，平時怕太重味既老公沒抗拒這青檸抹茶味，味道容易令人接受，但味道不會維持很久，中途要再補噴，外出一整天，能消除大汗人仕的汗味，自然舒服，真的不錯啊！

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Monica

The Body Shop 青檸抹茶頭髮身體噴霧，帶有清爽的青檸及怡人的抹茶香氣，氣味清新自然，不會過份濃郁，適合每天日常使用。尤其最近天氣炎熱，返放工或中午外出午飯時，可以使用此噴霧，除了可用於身體上，也可以噴在頭髮上，令身體和髮絲都可以散發出陣陣香氣，在炎夏裡頓時覺得精神爽利。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Lam Ying

The Body Shop 青檸抹茶頭髮身體噴霧帶有青檸、抹茶及檀香味，係清新嘅綠色香氣。呢支噴霧味道濃郁，直接噴上身我會嫌味道太大。所以我會向上噴落空氣到，等空氣粒子降落自己身體同頭髮，咁樣可以令自己只帶有淡淡的香氣，若隱若現。綠色香氣令我有種煥然一新嘅感覺，噴完岀街自己聞到感覺都開心啲，朋友仲以為我轉左洗頭水！

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Vince Cheung

淡淡的青檸抺茶味，兩種氣味異常地夾，好清新，唔刺鼻，好舒服，好Fresh，好鐘意哩陣味。佢好保濕，行完街，噴一噴面上嘅黏立立感即時無晒，成個人仲精神左。喜歡個樽唔滑手，唔會太重，唔會太大同太粗，啱晒手型。最重要噴咀好高質，能噴出細細嘅霧氣，唔會有水珠，可平均分佈皮膚，頭髮同衣服上

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Ling Cheung

好中意青檸抺茶味，淡淡而清涼，既清新又提神，很適合夏天的氣味，令我想起在沖繩陽光與海灘的日子，還可鬆弛神經和淨化身上的汗味。噴頭可噴出細緻的噴霧，噴在肌膚上，十分舒服，而且可為皮膚添加水分，令肌膚變得水潤又柔軟，淡化乾紋，同時可洗走面油和焗束感。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Joan Chan

首先好開心有機會試用The Body Shop 青檸抹茶頭髮身體噴霧，第一次噴在頭髮上，感覺到有一陣清香的味道，氣味不會很濃烈似香水，是淡淡的青檸味，很清新的氣味！

噴在頭髮上不會黐立立，一次就會愛上，夏天真係唔少得呢支The Body Shop 青檸抹茶頭髮身體噴霧，而家每次出街都會用，心情都靚啲😉

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Twinnie

第一次用the body shop 青檸抹茶頭髮身體噴霧，我覺得個氣味好配合夏天使用，而且氣味好獨特，噴出黎聞到好濃郁既抹茶同檀香味，個感覺清爽得黎係好舒服，出街雖然大汗淋漓，令到我好煩躁，但風吹既時候又聞到自己身上同頭髮有陣陣既檀香味，好清新，好舒爽，令我心情都平靜返落黎。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Ngn Wun Chan

本人試用了The Body Shop 青檸抹茶頭髮身體噴霧，產品的青檸氣味很香，閒起來非常精神，很有夏日的感覺。另外，使用在皮膚後皮膚感到很清爽，整個人倍清新。最好的一點是，產品使用在頭髮或皮膚上都質地不油膩，不積在表面而讓肌膚吸收。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Eddie Yeung

呢支身體噴霧真係嚟得好及時，呢排日日都熱到35/36度，身體在户外或室內較焗嘅地方都會出一大身汗，而我又係大汗之人，汗味影響人就唔好。有咗呢支噴霧，每次成身濕曬都會噴一噴自己，等汗味冇咁西利。好有效！種香味又唔會令人個鼻唔舒服，尤其是我呢啲有鼻敏感嘅。總的來說，我非常滿意這產品！

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Sharon Li

夏天氣溫升至36度，使用了The Body Shop 青檸抹茶頭髮身體噴霧直接噴上身上感到清涼,同時亦令身體輕輕降溫，氣味還可以持續一段時間。唯一的缺點就是產品氣味問題，未能感覺清新，比較刺鼻。如改善一下，日後必定會繼續選購。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Carmen Cheung

「我的頭髮一向容易出油，尤其是炎夏季節，雖然每晚我洗髮兩次，但是第二天中午時分開始，頭髮已經出油，油脂分秘令頭髮散發出陣陣難聞的頭油味。當同事走過來討論公事時，嗅出我的頭油味，非常尷尬！每星期五，本來是happy Friday，相約三五知己舉杯暢飲，本應是一件樂事。然而，辛勞了一整天，頭油味更加濃烈，朋友亦婉轉問道我的身體狀況，令我感到很困擾，影響社交。



自從使用The Body Shop 青檸抹茶頭髮身體噴霧後，我的頭髮充滿陣陣清新的青檸味和柑橘味，感覺清爽，令秀髮變得煥然一新！我也噴了幾滴噴霧在手背和頸部，香氣隨即令人精神一振，非常適合每天lunch後在Office飯氣攻心打瞌睡時使用呢！



這支青檸抹茶頭髮身體噴霧外型輕身小巧，隨身攜帶也不會感到笨重，非常方便！ The Body Shop 青檸抹茶頭髮身體噴霧讓人時刻都被清新愉悅的香氣包圍着，令人一試愛上！ 」

▼ 點擊圖片放大

試用專員：May

試咗一星期感覺好方便出外噴咗身體和頭髮香味清新好滿意像香水好抵用。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Julia Fung

細細一支The body Shop頭髮身體噴霧放入手袋很方便，整天隨時都可以取出來使用，在街外食完飯後總有一陣味道，夏天在街走一走已經滿身汗，噴一噴就能去除異味。而且lunch後容易眼瞓，噴一噴青檸香氣令人醒神萬分，提升精神活力。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Noel Fan

這支The Body Shop青檸抹茶頭髮身體噴霧我親身力証可去除異味很有效，我昨天晚上去食韓國燒烤，韓燒的味道我都知強烈，特別今日帶定出街，用餐後立即使用青檸抹茶身體噴霧去除頭髮和身體的韓燒味道很有效，連老婆都讚味道好清香，成功辟除異味，果然清新留香，令全身散發着清新活力的愉悅感受，我會推薦其他朋友一起使用。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Matthew Au

很多謝Topick給我機會一試the body shop青檸抹茶頭髮身體噴霧。包裝簡單的樽身用的物料亦很輕便，袋着出街都不覺得太重，最主要成功去除頭髮身體的汗味，而且味道清香宜人，大部分人都容易接受，我試過使用很強烈味道的香體噴霧，身邊的朋友不是人人接受，有的朋友反而說很“臭”🙄

這支清香宜人的噴霧喜歡清香簡單的你必定一試。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Wendy Lee

今年個夏天特別熱，真係隨時出一出街都流哂汗，不過只要出街前噴一噴呢個 The Body Shop 青檸抹茶頭髮身體噴霧，氣味超清新，由頭到身覺得爽哂，最鍾意佢嘅地方係個清新香味仲可以 Keep 到成日，出街成日都保持新爽，正。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Joe Yip

我向來都有用香水的習慣，但就不喜歡太強勁的香水味，The Body Shop這款青檸抹茶頭髮身體噴霧既可噴於頭髮上亦都可噴於身體和衣服上，而且清新的青檸味道持續的時間亦可以接受，抹茶的精華提供抗氧化特性，噴在皮膚後維持水脂平衡，一支噴霧幾種功能，售價合理，愛美的我會再買來用的。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Monnie Fung

我使用了青檸抹茶頭髮身體噴霧一星期後，我很推薦這支噴霧給各位朋友，除了整天給綠色清新香味包圍着，特別感覺用後頭髮的毛燥情況改善了很多，光澤和順滑了很多，頭髮靚了心情都好了。

這支The Body Shop青檸抹茶頭髮身體噴霧不只得香味那麼簡單，好用過髮尾油和那些超濃味香水

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Winnie Yip

The Body Shop 青檸抹茶頭髮身體噴霧的成分是融合酸甜味的青檸和抹茶茶香調製而成，加上天然純淨的植物性酒精，對頭髮皮膚都非常溫和，沒有為肌膚增加額外負擔。

使用的方法都十分簡單，只要適量噴灑於頭髮、身體或耳背後就已經可以，香氣四溢，陣陣幽香，連朋友都覺得這種淡淡的青檸香味醒神怡人，她們都有興趣買來使用。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Ms. Sang Ng

得切於Staycation 之前收到這個青檸抺茶味的頭髮身體噴霧，順便於放假時使用，就實在太好了。

這噴霧便於攜帶，以綠色植物圖案為主包裝精美，更適合戶外活動使用。

於宅度假時正值陽光普照，天氣炎熱，和朋友晨早準備去泳池暢泳和曬太陽之前，我使用這噴霧噴灑於頭髮、身體，味道清爽讓我感到非常清新醒晨，精神為之一振，除好好聞之外，質地水潤，不覺酒精味，成份天然，噴在頭髮和皮膚上也不覺黏笠笠，很快與頭髮和皮膚融合，散發香噴噴清新自然香氣，再去玩就最好不過。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Fwf Sey

個人超級推介比身邊嘅人,好香,唔會係濃郁過頭,除咗去異味之外,係感覺到清新清爽, 又唔會令到頭髮濕淋淋,而且樽身剛好,容易攜帶外出.

如果能夠多出其他新的氣味,更好讓用家多選擇及定時可更換使用.

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Joyce Fong

我用了The Body Shop頭髮身體噴霧一星期多。其實我一直對濃烈的氣味都非常敏感，吸了會不斷打噴嚏。但這噴霧含有濃郁的青檸、抹茶及檀香，氣味都很清新，容易另人接受。每天早上我會噴一點點在皮膚和頭髮上，感覺頭髮和皮膚很幼滑和不油膩，在炎炎夏日用也很舒適，而且香氣可以保持數小時，有點提神作用。這是很值得推介的產品。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Davy Wong

清風吹來青檸香氣滿身，如果日常不在上班的日子和太太出外拍拖，我們2人share來用都不錯，去食完重口味的東西，特別打邊爐，一噴能去掉身上食物的殘留味道。

改善地方：可能我用開的古龍水味道較強烈，我覺得香味持久力不足，好像味道很快就散開，如果能再加強香氣的持久性就完美。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Ivan So

現在大熱天時，基本上一出街都必定會全身濕透出一身大汗，身體會散發出異味，影響到其他對自己觀感就不好了。The Body Shop這一支青檸抹茶頭髮身體噴霧正好在這時候使用，我現在每天早上出門之前都習慣了用青檸抹茶噴霧噴向頭髮和身體，而且香氣持續 一段時間，青檸的香味令每個早晨都是個good morning！

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Sarah Chiang

我很高興能夠參與到這次Topick和The Body Shop舉辦的青檸抹茶頭髮身體噴霧的好物試用活動。收到禮品的第一個感覺是原來150ml 支裝比我想像中要大支，有我手掌那麼大，相信可以用一段長時間。 噴出來的香味充滿清新青檸味道，感覺像飲了檸檬水，整個人立即醒神過來，很舒服的香味。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Cocktail

一打開呢支Body Shop身體噴霧就聞到有好香嘅抹茶加青擰味。就咁聽個名好難知道個味個點樣，但用落發現兩個味擺埋一齊係好夾！喺夏天嗰陣用更加令人有種好清新嘅感覺。噴嘴好容易㩒，樽身嘅顏色鮮豔。不過香味持久度如果可以再耐少少會更好。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Sharon Wong

The Body Shop青檸抹茶頭髮身體噴霧先講它的外形，簡簡單單的樽裝設計很符合The Body Shop一向的作風，綠色的包裝紙貼在樽身已覺得很清新、很fresh的感覺，打開銀色的樽蓋，用噴嘴式噴出香氣噴霧，感覺像置身大自然當中， 很清新的感覺。

簡單自然的香味我最愛，如果喜歡清新味道的人士我覺得真的可以買支一試。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Shan Chiu

The Body Shop 青檸抹茶頭髮身體噴霧味道很清新，我很喜歡，現時常戴住口罩無樣睇😷，但又想令人留低好印象？咁就要由最易令人記住嘅氣味入手喇！ The Body Shop 嘅頭髮身體噴霧系列，以Superfood為靈感，調製出多款清新迷人嘅香氣噴霧🥰。

出門前噴一噴喺頭髮、脈搏位💓，細細枝方便帶出街，隨時散發讓人難忘嘅香氣～而家天氣酷熱，出門前，淋浴後噴一噴夠清爽及清新，唔怕再聞到難聞的臭狐味，去食韓式燒烤或者去廟拜祭，廚房煮食，大味地方都可以用，噴完可遮蓋燒烤的味道，仲可以當它香水用，我而家日日都用它，它還有其他款味道可選擇

【喚醒感官嘅香氣】

【讓香氣成為你嘅標誌🌸】

🌸青檸抹茶頭髮身體噴霧

🌸粉紅胡椒荔枝頭髮身體噴霧

🌸石榴紅莓頭髮身體噴霧

🌸椰子柚子頭髮身體噴霧

🌸杏桃龍舌蘭頭髮身體噴霧 #ToGetDressed #TheBodyShop #頭髮身體噴霧 #superfood #香氣 #好印象