【夏日賞賞你】第二批限量獎賞今日正午開搶　優惠包括25折享日式晚市放題

▲ （旅發局圖片）

旅發局「夏日賞賞你」第二批約4.3萬份限量獎賞將於今日（28日）中午12時起供市民領取。新一批限量獎賞涵蓋48個景點及「優質旅遊服務」計劃認證的餐飲、零售商戶，並以健康休閒和共聚天倫為主題。

第二批限量獎賞包括蔘茸燕窩﹑運動用品、 休閒服裝購物優惠、米芝蓮推介素食餐廳8人套餐、中日韓台料理、景點入場套票等等，多個獎賞的優惠折扣更低至25折。

多間熱門餐廳其中包括：

温野菜：25折優惠享用2人晚市温野菜套餐

牛涮鍋：特選25折優惠享用極罕穀飼牛封門柳、日本九洲白豚肉之晚市放題（原價 HK$288, 優惠價 HK$72）

炑八韓烤：凡單一消費滿 HK$100 即減 HK$75

和平飯店：特選25折優惠享用2人套餐 （原價 HK$631.3, 優惠價 HK$157.8）

功德林上海素食：功德林素食「八人歡聚宴」優惠價 HK$499（原價 HK$2,499）

餘下兩批限量獎賞將於8月11及25日中午12時推出。Discover Hong Kong網站同時搜羅由逾100 間商戶提供的精選優惠，即日可供市民領取，不設領取上限。預覽所有獎賞

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記者：陳麗娜