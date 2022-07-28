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【夏日賞賞你】第二批限量獎賞今日正午開搶　優惠包括25折享日式晚市放題

社會 10:42 2022/07/28

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（旅發局圖片）

旅發局「夏日賞賞你」第二批約4.3萬份限量獎賞將於今日（28日）中午12時起供市民領取。新一批限量獎賞涵蓋48個景點及「優質旅遊服務」計劃認證的餐飲、零售商戶，並以健康休閒和共聚天倫為主題。

第二批限量獎賞包括蔘茸燕窩﹑運動用品、 休閒服裝購物優惠、米芝蓮推介素食餐廳8人套餐、中日韓台料理、景點入場套票等等，多個獎賞的優惠折扣更低至25折。

多間熱門餐廳其中包括：

  • 温野菜：25折優惠享用2人晚市温野菜套餐
  • 牛涮鍋：特選25折優惠享用極罕穀飼牛封門柳、日本九洲白豚肉之晚市放題（原價 HK$288, 優惠價 HK$72）
  • 炑八韓烤：凡單一消費滿 HK$100 即減 HK$75
  • 和平飯店：特選25折優惠享用2人套餐 （原價 HK$631.3, 優惠價 HK$157.8）
  • 功德林上海素食：功德林素食「八人歡聚宴」優惠價 HK$499（原價 HK$2,499）

餘下兩批限量獎賞將於8月11及25日中午12時推出。Discover Hong Kong網站同時搜羅由逾100 間商戶提供的精選優惠，即日可供市民領取，不設領取上限。預覽所有獎賞

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記者：陳麗娜

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