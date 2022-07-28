【東張西望】交友App渣男直認偷拍性愛片　10多名受害人使用同一性玩具

▲ 交友App渣男直認偷拍性愛片，10多名受害人使用同一性玩具。

TVB節目《東張西望》前日（26日）找來多位受害人講述在交友App遇上同一位渣男的案件，疑被對方欺騙金錢和感情，更被對方偷拍性愛影片兼被威脅。

昨晚（27日）《東張西望》跟進案件，並化身渣男粉絲約對方見面，扮作向渣男請教，實情是套取資料，最後渣男接受主持人王嘉慧訪問，更突然懺悔：「我而家身敗名裂喇！啲Apps係女仔嘅地獄。」

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《東張西望》收到受害人所托，揭發一名自稱中大畢業後於醫院任職化驗師、身高有177cm的39歲男士，利用交友App結識女性，同時腳踏多船，同時一期的女友人數高達16人，更自設手寫的「女友排行榜」。

該名渣男意圖叫女受害人「包養」他、送他名車、請食飯等，更在所住的公屋設下攝錄機，偷拍與各位「女友」的性愛過程。

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受害人Amy爆料指渣男喜歡模仿張學友在唱歌軟件上表演，更會叫Amy在當中為他留言打氣，向多位女友採用同一手段的渣男亦因此被揭發，十多位受害人相認並建立群組，互相比對與渣男見面的時間、對方採用的手段等等。

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共享性玩具

期間有受害人發現渣男有拍攝性愛片段的癖好，見他藏有超過30條、最長一條超過一小時的影片，片中的背景正是渣男所居住的公屋單位，而不少受害人事前都不知道被拍，看到片段才瞭解到鏡頭安置在房間角落一堆衣物內。

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受害人Serene看到片段後，想起渣男每次都以超深近視為由，發生親密關係時都要求開燈，但其實只是為了偷拍影片。另外更發現渣男與十多位女生發生關係時，均使用同一支性玩具，眾女得知後都感到擔心並馬上進行身體檢查，幸好未有任何感染。

直認有拍片

受害人向渣男對質，他直認有偷拍片段，更理直氣壯地表示：「管有（偷拍影片）並沒有太大問題。」又指自己從小缺乏母愛，近年在工作和婚姻不順所以才開始偷拍。

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Amy曾到警署報案，但警方指報案人需要持有相關證據並公開影片、以受害人身份報案才會受理。而另外亦有女士被渣男威脅，恐嚇對方如果不告訴他誰是「二五仔」揭發他的惡行，就會把對方的影片放上網。

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扮粉絲約見面

《東張西望》借用受害者群組偽裝成的粉絲，以請教為名約渣男會面，而渣男警覺性極高，一見面就懷疑粉絲手持電話是為了拍片，直到對方收起電話顯得才較為冷靜，然而一談起有關女生的話題馬上放下戒心。

主持王嘉慧在餐廳樓下等待，渣男竟然願意接受訪問，他承認在一月至六月期間曾約近50名女子出來見面食飯：「我自己搬咗出嚟住，覺得悶。」但他否認自己是騙財：「我自己有付出，食飯睇戲都有付出。（被指呃錢？）食飯睇戲坦白講食得幾多丫？咪又係千零二千蚊，食完我又唔會肥咗。我唔會貪呢啲，我自己都有份工。」

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有受害人指渣男每月收五位數字被「包養」，他否認此事：「我亂噏，都係講下，我都想有人定期俾錢我。」講到偷拍性愛片段，他起初表示不記得，但後來又改口指可能有拍過：「其實我已經Delete晒，我無乜點理呢啲嘢。」

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接著他突然懺悔：「呢段時間我都有反省自己，我而家身敗名裂喇，我無心傷害佢哋，但已經傷害咗。我想同大家講，唔好玩個啲Apps，好害人，係女仔嘅地獄！」但在訪問尾聲，渣男又突然詢問主持人名字，表示想事後再聯絡對方。

而有律師表示，去年修定的刑事條例，如果未得及妄顧對方同意就進行拍攝，跟性器官及私密部位相關，明顯已經構成「窺淫罪」。但女受害人則表示，向《東張西望》公開渣男惡行，是擔心渣男即使受到了法律制裁後，會重操故技，為了避免有更多女子受害，所以挺身而出揭發事件。