  • 33°C
香港時間 : 2022728日 (週四) 12:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生態災難】泳客大埔龍尾灘擅捉海星　生態專家：海星離開水面難呼吸

健康 11:33 2022/07/28

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

有泳客被目擊在龍尾灘捉海星。

夏日消暑活動，少不免到泳灘暢泳，但也應維持生態保育環境。有網民日前分享，在大埔龍尾灘目睹有泳客從海中捕捉一堆海星，即時上前勸止，但就指對方懶理，「扮聽唔到」，引發一眾網民留言抨擊。

最新影片：

據Facebook群組「大埔 TAI PO」，有網民上周六（23日）發帖，並上載一張照片，相中有泳客手持多隻海星。發帖網民以文字抒發感受，並標註了地點是大埔龍尾灘：

游水還游水，捉晒d（啲）海星上黎（嚟）曬太陽好好玩？

有網民日前分享，在大埔龍尾灘目睹有泳客從海中捕捉一堆海星。（圖片來源：Facebook群組「大埔 TAI PO」）

帖文引來網上熱烈議論，有網友形容行為「好離譜」、「好殘忍」；亦有網民問發帖者有否即時勸止對方，惟發帖者回覆「扮聽唔到」。點擊睇更多留言：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

海星離開水面難呼吸

據本港生態教育及資源中心早前接受TOPick訪問時表示，不建議市民在海灘遊玩時拿起海星拍照，因海星離開水面，腮失去水份便難以呼吸。而且海星移離原生地方亦失去保護色作用，易被雀鳥捕食。

此外，據郊野公園條例26條(1e)指：

禁止或限制在郊野公園或特別地區內殺死、獵捕、設陷阱捕捉、騷擾或打擾任何種類的野生動物，或禁止或限制在郊野公園或特別地區內拿取、摧毀或干擾花草樹木，或禁止或限制在郊野公園或特別地區內作出任何會干擾土壤的事情；

郊野公園條例26條(3)

根據本條訂立的規例可規定，凡違反或觸犯該等規例即屬犯罪，可處不超過$5,000的罰款及為期不超過1年的監禁，如該罪行屬持續的罪行，則除就該罪行而施加的刑罰外，可另處每日不超過$100的罰款。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 自然保育 網絡熱話 Facebook群組 Facebook 海灘 大埔

最高瀏覽

【安心完約】黃心穎自揭正式離開TVB回復自由身　首公開確認泥錳男友地位
10:56 2022/07/27
【安心完約】黃心穎自揭正式離開TVB回復自由身　首公開確認泥錳男友地位
【戀情完結】余思霆朱敏瀚突然宣布分手　結束3年情：留下美好回憶
17:26 2022/07/27
【戀情完結】余思霆朱敏瀚突然宣布分手　結束3年情：留下美好回憶
【泰國升學】帶9歲女飛抵泰國升學展新生活　羅敏莊︰我和陳禛都會努力學習
14:26 2022/07/27
【泰國升學】帶9歲女飛抵泰國升學展新生活　羅敏莊︰我和陳禛都會努力學習