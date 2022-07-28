【生態災難】泳客大埔龍尾灘擅捉海星　生態專家：海星離開水面難呼吸

▲ 有泳客被目擊在龍尾灘捉海星。

夏日消暑活動，少不免到泳灘暢泳，但也應維持生態保育環境。有網民日前分享，在大埔龍尾灘目睹有泳客從海中捕捉一堆海星，即時上前勸止，但就指對方懶理，「扮聽唔到」，引發一眾網民留言抨擊。

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據Facebook群組「大埔 TAI PO」，有網民上周六（23日）發帖，並上載一張照片，相中有泳客手持多隻海星。發帖網民以文字抒發感受，並標註了地點是大埔龍尾灘：

游水還游水，捉晒d（啲）海星上黎（嚟）曬太陽好好玩？

▲ 有網民日前分享，在大埔龍尾灘目睹有泳客從海中捕捉一堆海星。（圖片來源：Facebook群組「大埔 TAI PO」）

帖文引來網上熱烈議論，有網友形容行為「好離譜」、「好殘忍」；亦有網民問發帖者有否即時勸止對方，惟發帖者回覆「扮聽唔到」。點擊睇更多留言：

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海星離開水面難呼吸

據本港生態教育及資源中心早前接受TOPick訪問時表示，不建議市民在海灘遊玩時拿起海星拍照，因海星離開水面，腮失去水份便難以呼吸。而且海星移離原生地方亦失去保護色作用，易被雀鳥捕食。

此外，據郊野公園條例26條(1e)指：

禁止或限制在郊野公園或特別地區內殺死、獵捕、設陷阱捕捉、騷擾或打擾任何種類的野生動物，或禁止或限制在郊野公園或特別地區內拿取、摧毀或干擾花草樹木，或禁止或限制在郊野公園或特別地區內作出任何會干擾土壤的事情；

郊野公園條例26條(3)

根據本條訂立的規例可規定，凡違反或觸犯該等規例即屬犯罪，可處不超過$5,000的罰款及為期不超過1年的監禁，如該罪行屬持續的罪行，則除就該罪行而施加的刑罰外，可另處每日不超過$100的罰款。

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責任編輯：羅嘉欣