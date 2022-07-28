【尖子透視】日做7小時練習備戰呈分試　好學男生入皇仁志向成為數學老師

▲ 葉竣灝獲皇仁書院錄取，期望將來可成為數學老師。

遇上好老師，往往能影響學生。佛教黃焯菴小學六年級學生葉竣灝獲皇仁書院錄取，他在學期間不停受到數學老師鼓勵，二人情同父子。升讀心儀的中學，葉竣灝期望日後能為人師表成為數學老師。

葉竣灝特別喜愛數學科，與數學老師姚老師感情猶如父子。訪問之始，斯文沉靜的葉竣灝非常緊張，但姚老師中途加入訪問，坐在葉竣灝身旁時，他便頓時充滿安全感，不再緊張，甚至與姚老師有眼神交流，充滿默契。

動畫教數學 學生感興趣

葉竣灝表示，四年級至六年級的數學科都是由姚老師任教，「姚老師用動畫教數學，很有趣。」葉竣灝一語道出喜歡上數學課的原因。姚老師則道出對葉竣灝的印象:

他學習時非常投入，最重要的是，他對新事物持開放態度，很願意去試，最重要的是當他做得到後，態度謙卑。

葉竣灝在中一自行階段報讀皇仁書院和香港華仁書院，最後獲得皇仁書院的錄取，他對入讀心儀中學感到興奮，也因為姚老師幾年間對他的心意。葉竣灝甜絲絲地說:「老師送我一塊擦紙膠，日本生產的，很漂亮，我很喜歡。」



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志向成為數學老師

葉竣灝對數學科的鍾愛，小小年紀的他已經有志向，期望將來畢業能成為數學老師。姚老師認為值得欣慰:

為自已能夠影響到學生加入教育界而高興，相信是因為他享受上數學課，想把這份快樂與人分享，並且憧憬將來自已會如何教導學生。

葉竣灝最期待的是每逢周三上多元智能課堂「樂學樂玩」，他參加了無人機小組，,恰巧也是姚老師是這個小組的老師，可能是源於他對姚老師的深厚感情，除了數學科之外，無人機也是他的至愛。

全校學生上多元智能課

佛教黃焯菴小學許定國校長表示，疫情之前，學生會在下午參與多元智能課堂，現時半日制上課，便改為每周三，全校學生一半時間上學術課;另一半時間上多元智能課，不論一年級至六年級各自加入不同小組，參與智能活動。

葉竣灝喜歡玩無人機，又曾經嘗試編程無人機，曾與兩位同學一起參加無人機比賽，期間一度發生烏龍事件。到達比賽場地時，三位隊友之中，有兩位發自己的手機並無WIFI功能，唯有靠葉竣灝的手機WIFI去控制無人機，參賽重任忽然落在他一人身上，令他緊張萬分，幸得老師和隊友的安慰和鼓勵後沉著應戰，這件烏龍事件不但沒有嚇倒他，反而深深體會到團隊合作的重要性，大家在8月份會再度參加無人機比賽。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3 ▲ 葉竣灝分別獲得皇仁書院和香港華仁書院取錄。(陳慧安攝) ​​​

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每天做七小時練習

葉竣灝就讀三年級時，母親毅然辭掉銀行工作，專心在家照顧兩位兒子。葉竣灝並不認為媽媽是虎媽，他明白媽媽對他嚴格是因為想他能夠進入心儀的中學，他反而感激母親為了他們而犠牲工作。身為大兒子的葉竣灝會不時分擔母親的勞碌，為弟弟補習數學。

葉竣灝不但勇於嘗試，而且有耐性，

為了準備呈分試，每天都做練習，第五波期間上午上網課，吃過午飯後，大約做七小時的練習，中文、英文、數學等等，期間媽媽會叫我稍為停一停，看看窗外景物，讓眼睛休息。

在運動方面，葉竣灝在跑步和擲雷球都曾經取得奬項。他期望疫情後繼續學習游泳，現已學會游三種泳式，期望可學習蝶式。

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記者︰殷鳳萍