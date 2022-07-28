【MIRROR演唱會】花姐坐控制室鏡仔安心晒　教主取消危險動作皮皮改平地分享

▲ 花姐（黃慧君）親自接手控制室。

人氣男團MIRROR自前晚（25日）起，於紅館舉行12場《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會，可是演唱會上發生不少驚心動魄的場面，令鏡粉看得提心吊膽。

第三場演唱再作調動，花姐（黃慧君）接手控制室親自出馬看顧12子，鏡仔及鏡粉都表示放心。

【MIRROR演唱會】舞蹈員疑綵排遇意外受傷 AK：沒有你們演唱會一定失色不少

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花姐坐控制室

花姐於IG分享近況，貼出控制室照片並透露已接手Panel工作，

今日做番好耐冇做嘅野，幾乎驚到暈低，明天繼續努力💪🏻

特別鳴謝 @helenferry

【MIRROR演唱會】MIRROR發生意外 成員Frankie跌落台

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鏡仔放心

鏡仔紛紛留言，Tiger派心：「❤️❤️❤️」，Stanley讚：「好叻❤️」，Jeremy說：「❤️❤️❤️辛苦啦❤️❤️❤️有你我地更加安心」，AK謂：「有你我們就放心 愛你❤️」，Frankie示愛：「i love u 花姐🤍😘」。

表演改動

不少鏡粉指教主向後「跌」下台的動作十分危險，非常擔心教主，昨晚（27日）的表演已取消了這個動作，Anson Lo演唱《King Kong》時於原地升降。

至於第二場發生意外的Frankie不斷報平安，而第三場的表演已改為在平地分享，Frankie亦有感而發表示：「借完信心後，自己好貪心，想大家幫多個忙，為身邊低谷嘅人扶一把，話畀佢聽，皮皮跌低咗都企得番起身。」全場觀眾為他鼓掌打氣。

此外，Jer於獻唱歌曲《黑夜不再來》時，吊台四邊加了欄杆。

MIRROR於獻唱歌曲《12》時取消了外圍Catwalk，且將所有吊橋環節全部取消。