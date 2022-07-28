  • 33°C
香港時間 : 2022728日 (週四) 12:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR演唱會】花姐坐控制室鏡仔安心晒　教主取消危險動作皮皮改平地分享

娛樂 12:09 2022/07/28

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

花姐（黃慧君）親自接手控制室。

人氣男團MIRROR自前晚（25日）起，於紅館舉行12場《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會，可是演唱會上發生不少驚心動魄的場面，令鏡粉看得提心吊膽。

第三場演唱再作調動，花姐（黃慧君）接手控制室親自出馬看顧12子，鏡仔及鏡粉都表示放心。

【MIRROR演唱會】舞蹈員疑綵排遇意外受傷　AK：沒有你們演唱會一定失色不少

最新影片：七師傅專訪

花姐坐控制室

花姐於IG分享近況，貼出控制室照片並透露已接手Panel工作，

今日做番好耐冇做嘅野，幾乎驚到暈低，明天繼續努力💪🏻
特別鳴謝 @helenferry

【MIRROR演唱會】MIRROR發生意外　成員Frankie跌落台

    點擊圖片放大
    +7
    +6

鏡仔放心

鏡仔紛紛留言，Tiger派心：「❤️❤️❤️」，Stanley讚：「好叻❤️」，Jeremy說：「❤️❤️❤️辛苦啦❤️❤️❤️有你我地更加安心」，AK謂：「有你我們就放心 愛你❤️」，Frankie示愛：「i love u 花姐🤍😘」。

表演改動

不少鏡粉指教主向後「跌」下台的動作十分危險，非常擔心教主，昨晚（27日）的表演已取消了這個動作，Anson Lo演唱《King Kong》時於原地升降。

至於第二場發生意外的Frankie不斷報平安，而第三場的表演已改為在平地分享，Frankie亦有感而發表示：「借完信心後，自己好貪心，想大家幫多個忙，為身邊低谷嘅人扶一把，話畀佢聽，皮皮跌低咗都企得番起身。」全場觀眾為他鼓掌打氣。

此外，Jer於獻唱歌曲《黑夜不再來》時，吊台四邊加了欄杆。

MIRROR於獻唱歌曲《12》時取消了外圍Catwalk，且將所有吊橋環節全部取消。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR演唱會】Anson Kong不忘本為舞蹈員發聲　MIRROR副隊長AK六大暖心事
18:22 2022/07/27
【MIRROR演唱會】Anson Kong不忘本為舞蹈員發聲　MIRROR副隊長AK六大暖心事
【舞台王者】MIRROR演唱會舞台設計引爭議　郭富城：兩日踩台時間太短
今日 10:39
【舞台王者】MIRROR演唱會舞台設計引爭議　郭富城：兩日踩台時間太短
【Mirror演唱會】資深傳媒人吳雨：多人跳舞應少用升降台　需要充足綵排時間
今日 11:52
【Mirror演唱會】資深傳媒人吳雨：多人跳舞應少用升降台　需要充足綵排時間

你可能感興趣

【MIRROR演唱會】Anson Kong不忘本為舞蹈員發聲　MIRROR副隊長AK六大暖心事
18:22 2022/07/27
【MIRROR演唱會】Anson Kong不忘本為舞蹈員發聲　MIRROR副隊長AK六大暖心事
【舞台王者】MIRROR演唱會舞台設計引爭議　郭富城：兩日踩台時間太短
今日 10:39
【舞台王者】MIRROR演唱會舞台設計引爭議　郭富城：兩日踩台時間太短
【Mirror演唱會】資深傳媒人吳雨：多人跳舞應少用升降台　需要充足綵排時間
今日 11:52
【Mirror演唱會】資深傳媒人吳雨：多人跳舞應少用升降台　需要充足綵排時間
Mirror 黃慧君 娛樂人物職業 姜濤 李駿傑 柳應廷 邱傲然 邱士縉 王智德 陳瑞輝

最高瀏覽

【安心完約】黃心穎自揭正式離開TVB回復自由身　首公開確認泥錳男友地位
10:56 2022/07/27
【安心完約】黃心穎自揭正式離開TVB回復自由身　首公開確認泥錳男友地位
【戀情完結】余思霆朱敏瀚突然宣布分手　結束3年情：留下美好回憶
17:26 2022/07/27
【戀情完結】余思霆朱敏瀚突然宣布分手　結束3年情：留下美好回憶
【泰國升學】帶9歲女飛抵泰國升學展新生活　羅敏莊︰我和陳禛都會努力學習
14:26 2022/07/27
【泰國升學】帶9歲女飛抵泰國升學展新生活　羅敏莊︰我和陳禛都會努力學習