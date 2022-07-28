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【蟑螂入耳】女子睡夢中遭小強爬入耳　用漱口水浸死夾出屍體碎片

健康 12:52 2022/07/28

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女子睡夢中遭小強爬入耳，用漱口水浸死夾出屍體碎片。

夏天常有昆蟲出沒，牠們往往見洞就鑽，有時甚至可能鑽入人的耳道。日前一名女子在睡夢中突遭蟑螂爬入耳，嚇得馬上灌漱口水，淹死蟑螂後自行用鑷子試圖將蟑螂取出，卻只夾出碎片；噁心過程令其大呼倒霉。

最新影片：

該名新加坡女網民在TikTok分享被蟑螂「入侵」耳朵的恐怖經歷，吸引了數十萬觀看次數。她表示，事發時自己正在床上睡覺，突然感覺到耳朵附近有響動，嚇得她立刻拍打床單，但此時一隻約3、4厘米大小的蟑螂就爬進了耳朵。她立刻站起尖叫，並試圖用手指將蟑螂取出，但最後失敗。

能感受到蟑螂在耳朵裡扭動，非常不舒服，十分噁心。

在無法用手指取出蟑螂的情形下，事主當機立斷，到浴室將漱口水灌入耳中，希望以此淹死蟑螂。果然，耳中的蟑螂很快停止了扭動，但屍體仍塞在耳中。於是她拿起鑷子，將蟑螂屍體剪成碎片，結果有棕色的殼和白色內臟掉出，令事主當場感到十分噁心，且蟑螂屍塊仍卡在耳中未能夾出，她最終還需到醫院求診。經歷半小時痛苦手術後，蟑螂被徹底清除，令事主直呼「太倒霉了」。

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昆蟲入耳嚴重可損聽力

耳鼻喉專科醫生陳鍵明曾受訪表示，昆蟲入耳的情況在港並不常見，但仍曾有人因飛蛾、蒼繩或蟑螂求診，更試過有人耳內繁殖出一窩牛蜱。

陳醫生指出，如入耳的昆蟲較硬或仍活著，昆蟲硬殼或其蠕動時可能對耳朵造成更多破損，例如外耳道破損、流血，導致耳部疼痛及出現耳鳴；若觸及到耳道深處的耳膜時，還會引起頭暈、噁心、嘔吐等症狀，甚至有可能刺穿耳膜，導致弱聽。

台灣兒科急症專科醫生吳昌騰也警告，當有昆蟲進耳朵後，千萬不可亂掏，也不能用手拍打耳朵，因會擠壓空氣，及不斷觸動耳道或耳廓，使耳道內的昆蟲受到刺激，繼續向耳朵深處亂爬，增加痛苦。而如果情況嚴重，更會引起耳膜外傷，損壞聽小骨，影響聽力。

綜合醫生建議，市民如遭昆蟲飛進耳朵，可嘗試以下解決方法：

  • 先利用某些昆蟲的向光性生物特點，在暗處用電筒的光照射外耳道口，讓它們見到亮光後自己爬出來；
  • 若昆蟲仍往內鑽，可用一些沒有刺激性的耳用滴劑灌入耳朵，靜置5到10分鐘觀察；
  • 或可用食用油如橄欖油、花生油、麻油、嬰兒油等，滴到耳內，將昆蟲軟化或殺死
  • 如果感到劇痛，要小心耳膜已穿孔，建議儘快就醫
  • 耳垢作為一重保護，有助減低昆蟲入耳的機會；平日沒必要不應經常清除耳垢，避免破壞耳部預防機制

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責任編輯：羅嘉欣

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