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【麥當勞App】即日起增設八達通付款功能　8月7日起推優惠及消費回贈

社會 11:24 2022/07/28

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麥當勞即日起為麥當勞App增設八達通網上付款功能。（黃建輝攝）

麥當勞今日（28日）表示，由即日起為麥當勞App增設八達通網上付款功能，讓顧客只需升級麥當勞App至最新版本即可透過八達通付款。另外，第二階段消費券即將於8月7日起派發，透過八達通卡領取消費券的顧客可留意，麥當勞App與八達通於8月7日起推出的優惠及消費回贈。

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即日起，麥當勞App用戶只需將麥當勞App升級至最新版本，並於手機內安裝八達通App，便可在App內即時使用八達通付款。顧客只需於手機點餐後，選擇八達通為付款方式，八達通App便會自動啟動，顧客可隨即選擇以實體八達通卡、手機八達通卡或八達通銀包付款，付款成功後顧客便可以到所選擇的麥當勞餐廳取餐。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，麥當勞一直積極推動線上至線下融合模式，務求令更多顧客可以享受方便快捷的新世代用餐體驗。八達通多年來一直是麥當勞顧客最常用的支付工具之一，是次合作將八達通付款方式擴展至麥當勞App，為不同年齡層的顧客，例如學生、上班族及銀髮族等，提供更全面、更靈活的付款方式，令更多顧客受惠。

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責任編輯：陳麗娜

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