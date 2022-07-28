【白色強人II】劉温馨入行9年由路人甲「升呢」女配　與視帝郭晉安鬥演技

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TVB重頭劇《白色強人II》雖然只播出了3集，劇情已十分緊湊，加上有三帝兩后坐鎮，每個角色都相當立體鮮明，難怪劇集已經好評如潮。

《白色強人II》除主角陳豪、郭晉安、馬國明、胡定欣、唐詩詠及張曦雯等人備受注目外，劇中演郭晉安前妻的劉温馨亦不容忽視。

昨晚（7月27日）播出的第3集內，劉温馨與郭晉安「攤牌」為何其報道要針對他的《全面開放藥物名冊草案》，又直言妒忌安仔與張曦雯的關係，而她暗中又與飾演醫發局主席溫銘章的張達倫合作，相信稍後劇情劉温馨的發揮更多，會再令觀眾注意。

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港姐入行由路人甲做起

於香港出生的劉溫馨從小回內地讀書，畢業於名校中央戲劇學院的表演系，是國際巨星章子怡師妹。2008年北京奧運時，她擔任火炬手在遼寧省的大連市傳遞奧運聖火，也曾參選中國的金石小姐選美並封后。

2013年，劉溫馨回港參加香港小姐選舉，同屆有陳凱琳、劉佩玥、蔡思貝等，可惜劉溫馨大熱倒灶，無緣三甲。

她落選後加入藝訓班，畢業後入行由低做起，初期的角色以閒角為主，也有不少是路人甲的角色。

▲ 2013年香港小姐競選。（東星圖片）

與陳豪+石修演出勁搶鏡

不過因為劉溫馨有美好身段，不時都會以性感形象示人，社交平台上也有不少的性感照片，是網民心中的「性感女神」。她亦曾表示作為專業的演員，如果劇情需要有大膽的演出，她亦會豁出去演。

她曾在劇集《愛美麗狂想曲》以性感拉丁舞造型，主動激吻陳豪成功搶鏡，及後在2020年，劉溫馨在《香港愛情故事》演石修的第二任妻子小芬，年齡差逾40年引起關注，由閒角逐漸「升呢」為配角，終於慢慢捱出頭。

另外，她自小便十分有才華，14歲時已獲全國少年鋼琴金獎。閒時她亦熱愛運動，不時行山健身，亦有打卡影靚相的習慣，非常熱愛生活。

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