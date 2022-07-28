【香港小姐】「姦斬令」涉事東張女神曝光　學霸港姐王嘉慧獲大台力捧

▲ 有指「姦斬令」涉事東張女神為去年落選港姐王嘉慧。

TVB皇牌節目《東張西望》近日有女主持因追訪個案收到「姦斬令」恐嚇訊息，內容包含粗言穢語且語氣兇狠，聲稱得罪了某「集團」，揚言要將她先姦後斬，斬開十八段更要掉落海餵魚和餵狗，恐嚇向她報復。

事後，大台已報警處理，但難免令一眾「東張女神」陷入恐慌。

【東張女神】女主持收恐嚇訊息 揚言先姦後斬東張女神人心惶惶

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《東張西望》常遭威嚇

而涉事「東張女神」身份終於曝光，有消息指就是去年參選《2021香港小姐競選》成功打入最後五強的王嘉慧（Cathy）。

據知，她透過電話訪問採訪一宗見工陷阱，過程中已察覺到對方說話怪怪，疑似精神出現問題，其後就收到恐嚇訊息。

▲ （Instagram圖片）

入行不足一年的Cathy，被問到有關「姦斬令」恐嚇，她表現冷靜並承認《東張西望》經常受到威嚇：「《東張》做咗咁耐，處理過唔少矚目社會議題，唔係第一次遇到呢啲訊息，相信有能力處理。」

她亦表示自己出入會加緊小心，不想影響工作，希望繼續參與節目幫助更多人。不過，問到她是否為該名涉事「東張女神」，她就未有回應。

極速上位

現年27歲的Cathy，入行未夠一年但表現出眾，獲TVB賞識安排參與多個幕前演出，包括加入處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演接龍集團市場部的職員Gina，首次客串已有名有姓，成功入屋。

至於在劇集演出，她在《回歸》、《新四十二章》（前名《四十二章經》）有份參演。主持方面除《東張西望》外，正在播出的靈異節目《通靈之王》均有份參與，可見頗受重用，星途發展不俗。

▲ 王嘉慧有份主持正在熱播的《通靈之王》。

【開心速遞】「學霸」港姐王嘉慧加盟《愛．回家》 聖保羅男女中學畢業考入倫敦大學

不靠父蔭

幕前表現出眾的Cathy，讀書時已是名學霸。初中時讀名校聖保羅男女中學，在英國公開試GCE AL考獲5*成績考入倫敦大學學院（UCL College）修心理學，並獲一級榮譽及「Dean's honours list」（獲院長嘉許名單）。及後，她回港修讀中大法律博士課程，認真學海無涯。

Cathy家底豐厚，爸爸為有「內地傢俬大王」之稱的王亞明（Jeffrey），是著名傢俱公司創辦人，公司曾在美國上巿，並擁有多達約300多間加盟店。

Cathy熱愛運動及藝術，不但考獲健身教練專業資格 ，當時參賽時更騷出其作品，當中不乏有手作首飾、珠寶首飾設計圖、食物繪圖、櫻花繪圖、人手縫紉，堪稱「藝術之霸」。

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