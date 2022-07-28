【侮辱國旗】涉擲國旗入垃圾桶補習教師判囚4個月　官斥悔意流於表面

▲ 被告否認1項侮辱國旗罪，早前被裁定罪成，今（28日）於九龍城裁判法院判刑。（資料圖片）

23歲兼職補習老師涉於2021年7月1日，在黃大仙扯掉3支國旗插在路邊的國旗扔入垃圾桶，被告否認1項侮辱國旗罪，早前被裁定罪成，今（28日）於九龍城裁判法院判刑。裁判官莫子聰指，被告的求情信內容流於表面，完全不見其悔意。被告在慶祝回歸之日犯案，極之輕藐、鄙視及惡意，亦易引起對國旗持不同意見的人與之衝突，判監4個月。

被告彭子健（23歲，兼職補習老師），被指於2021年7月1日，在黃大仙毓華街與毓華里交界公開及故意以玷污方式侮辱3幅國旗。

辯方今引述勞教中心報告指，被告在2020年扭傷腰部，不適宜判入勞教中心。被告就案件對家人深感悔疚，其家人亦會支持及陪伴他。因被告欲赴海外求學，望法庭輕判以讓被告的人生重回正軌。

裁判官判刑時指，被告經審訊後被定罪，沒有減刑因素。被告雖在求情信中稱今後會尊重國旗，卻沒有承認罪責，求情僅流於表面，完全沒有悔意。

裁判官續指，案發當日正值香港回歸中國的日子，被告拆下不屬於自己的國旗，行為極輕藐、鄙視及惡意，而被告將國旗扭作一團扔進垃圾桶，明顯是表達輕藐、污衊、嘲弄和鄙視的態度，反映罪責嚴重。雖被告初犯，即時監禁亦無可避免，判監4個月。

控方案情指，被告案發當日下午將3面國旗從路邊扯下，再扔至垃圾桶，事後逃走。惟事件被1名在車內的輕型貨車司機目睹，報警處理，並交出行車記錄儀片段予警方調查。警方憑片段追查，上門拘捕被告。

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記者：陳曉欣