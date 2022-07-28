【夫妻關係】不忠老公腦出血情婦失蹤　太太放棄搶救要求醫生拔喉

▲ 不忠老公包養情婦十多年，他因腦出血入急症室搶救，而且醫療費高昂，太太最終放棄救要求醫生拔喉。

面對伴侶背叛不忠，在生死關頭上你會如何選擇？內地一名38歲男子包養情婦多年，對太太不聞不問零生活費。該男子早前因腦出血送院搶救，太太趕到醫院了解情況後，考慮了5分鐘便要求醫生拔喉，放棄搶救，而情婦卻失蹤無影。

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錢用來包養情婦

綜合內地傳媒報道，一名來自遼寧一間醫院的醫生，在影片中分享這件令人值得探討的個案。他表示某天晚上，一位38歲的男患者因腦幹出血送院急救，陪伴他入院的是一名年輕女子，女子喊到撕心裂肺，不斷哭求醫生搶救她的「老公」，不少醫護人員都被她感動了。

沒想到經過搶救後，男病人的情況稍為好轉，醫生打算向哭得死去活來的女子講述病情。怎料醫生步出急症室時，女子竟已失去蹤影，反而多了一名自稱是病人的太太前來了解病情。

醫生了解事情的始末後，知道那位年輕女子是男病人包養多年的情婦，十多年來男病人所賺到的錢都用來包養她，對正室不聞不問。原來情婦為見到正室出現，便落荒而逃。

正室放棄搶救

其後醫生向太太解釋男病人的情況，指患者情況嚴重，需要花費一筆高昂的醫療費搶救，而且不能保證手術一定成功。太太聽後，想了5分鐘，便語氣平靜地說「拔喉」，決定放棄搶救。

有網民覺得正室的決定過份絕情，但有更多的網民讚同她的做法，指出軌的老公落得如此下場，一切都是咎由自取。網友紛紛留言，「報應」、「種什麼因就得什麼果」，更指正室肯去醫院已經很善良。

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責任編輯︰王明芳