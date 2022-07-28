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【Mirror演唱會】資深傳媒人吳雨：多人跳舞應少用升降台　需要充足綵排時間

社會 11:52 2022/07/28

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Mirror演唱會正在舉行。（資料圖片）

MIRROR一連十二場紅館騷《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》正式開鑼，不過屢屢傳出舞台安全問題。擁有多年電視台、電影製作經驗的資深傳媒人吳雨指，一般經驗來講太多人同台應該盡量避免升降台，另外充足的綵排也可以避免意外的發生。他又指，相信主辦方是希望給觀眾一個好的舞台效果，惟監製等有責任讓藝人記熟望實走位。

吳雨指，Mirror正當紅，開票時的墟撼亦讓製作單位希望可以呈現一場高質的演出，因此在舞台效果上花了心思。不過他吳雨指，對於12人團體，再加上多人伴舞，升降台的使用的確容易出差錯，尤其舞台燈光時明時暗，藝人其實難以看清腳下，「略微插錯腳就容易出事。」

資深傳媒人吳雨。（陳靜儀攝）

他又表示，導演、監製及舞台監製有責任在演出前讓藝人熟悉場地，指明哪些位置需要留心，走位時應該行何路線，
「導演都要望實，要提醒演員。」

康文署指，為確保舞台結構安全，香港體育館一向要求主辦機構須在自行委聘並經康樂及文化事務署核准的合資格專業人士在場監督下進行舞台安裝工程，並在工程完成後，按香港體育館租用條款規定，由負責在場監督工程的註冊專業工程師以書面向署方確認舞台的搭建、安装，及器材的裝置均安全穩固。

署方指有關演唱會主辦機構，已按有關規定就舞台裝置提交註冊工程師的檢驗報告。就過去數天的舞台事故，署方已要求主辦機構檢視情況及提供改善措施，以確保舞台及表演者安全。

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記者：袁澍

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