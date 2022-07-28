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【聖鬥士星矢】真人版荷里活電影2023年全球上映　25歲新田真劍佑神還原星矢角色

休閒消費 13:12 2022/07/28

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1991年日本男神天團SMAP（左）亦曾扮演過《聖鬥士星矢》，31年後荷里活請來25歲的新田真劍佑（右）擔任真人版電影中星矢一角。（網上圖片））

日前於聖地牙哥國際漫畫展（SDCC）2022，除了MARVEL放出震撼彈消息宣布一系列「漫威電影宇宙：第五、六階段（Marvel Cinematic Universe: Phase Five and Six）」電影，查實由Toei Animation和KOTZ MOVIE合作，改編自日本漫畫《聖鬥士星矢》（車田正美原作）的荷里活電影《Knights of the Zodiac》亦率先公布鐵定於2023年全球上映，更隨即公開多達２分鐘的拍攝花絮。

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2016年聖保羅國際漫畫展上東映動畫宣布將製作《聖鬥士星矢》真人版電影，電影武術指導更請來《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）指導，「成家班」的鄭繼宗（Andy Cheng）來擔任，動作畫面一定有所保證，至於主角星矢，則由日本已故武術家千葉真一長子，現年25歲的新田真劍佑飾演，見到他一雙大眼加紅色緊身衫，確實能夠神還原「五小強」中最頑強的一個。

至於最叻呼喚五小強小宇宙，但自己從不出手的城戶沙織aka雅典娜，就由今年同樣25歲的麥迪遜伊斯曼（Madison Iseman）飾演，不過由紫髮變金髮，好大違和感，另一驚喜就是由Diego Tinoco飾演一輝，《魔戒三部曲》的Sean Bean飾演城戶光政同Mark Dacascos做管家辰巳德丸，筆者並無異議。

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而官方亦公布了其他角色如Caitlin Hutson演魔鈴、 Arata Mackenyu做救起雅典娜的黃金戰士人馬座Aiolos，但Famke Janssen和Nick Stahl就要等大家先估下啦，但筆者同網民一樣最懷念係扮演元祖級《聖鬥士星矢》舞台劇版本的SMAP，由中居正廣飾演星矢、草彅剛飾演紫龍、森且行飾演冰河、香取慎吾飾演瞬、稻垣吾郎飾演一輝，木村拓哉則是海皇波賽頓，這最早真人化的版本，真的可一不可再了！

記者：黃鑑江

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