【聖鬥士星矢】真人版荷里活電影2023年全球上映　25歲新田真劍佑神還原星矢角色

1991年日本男神天團SMAP(左)亦曾扮演過《聖鬥士星矢》,31年後荷里活請來25歲的新田真劍佑(右)擔任真人版電影中星矢一角。

日前於聖地牙哥國際漫畫展(SDCC)2022,除了MARVEL放出震撼彈消息宣布一系列「漫威電影宇宙:第五、六階段(Marvel Cinematic Universe: Phase Five and Six)」電影,查實由Toei Animation和KOTZ MOVIE合作,改編自日本漫畫《聖鬥士星矢》(車田正美原作)的荷里活電影《Knights of the Zodiac》亦率先公布鐵定於2023年全球上映,更隨即公開多達2分鐘的拍攝花絮。

2016年聖保羅國際漫畫展上東映動畫宣布將製作《聖鬥士星矢》真人版電影,電影武術指導更請來《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)指導,「成家班」的鄭繼宗(Andy Cheng)來擔任,動作畫面一定有所保證,至於主角星矢,則由日本已故武術家千葉真一長子,現年25歲的新田真劍佑飾演,見到他一雙大眼加紅色緊身衫,確實能夠神還原「五小強」中最頑強的一個。

至於最叻呼喚五小強小宇宙,但自己從不出手的城戶沙織aka雅典娜,就由今年同樣25歲的麥迪遜伊斯曼(Madison Iseman)飾演,不過由紫髮變金髮,好大違和感,另一驚喜就是由Diego Tinoco飾演一輝,《魔戒三部曲》的Sean Bean飾演城戶光政同Mark Dacascos做管家辰巳德丸,筆者並無異議。

而官方亦公布了其他角色如Caitlin Hutson演魔鈴、 Arata Mackenyu做救起雅典娜的黃金戰士人馬座Aiolos,但Famke Janssen和Nick Stahl就要等大家先估下啦,但筆者同網民一樣最懷念係扮演元祖級《聖鬥士星矢》舞台劇版本的SMAP,由中居正廣飾演星矢、草彅剛飾演紫龍、森且行飾演冰河、香取慎吾飾演瞬、稻垣吾郎飾演一輝,木村拓哉則是海皇波賽頓,這最早真人化的版本,真的可一不可再了!

記者:黃鑑江