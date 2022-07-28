【淘寶中伏】淘寶雪糕5天後到港全部溶化　網民重新雪硬讓小孩食被批衞生差

▲ 網民於淘寶購買雪糕，引起網民批衛生意識差。

不少人在淘寶淘出不少「恩物」，近日更興起「淘食物」，芒果、蒜頭，甚至連雪糕都淘！有網民於社交網站分享自己的「淘寶中伏」經驗，發現在淘寶買的雪糕送到家中後已經溶化，感到表示失望，但家中的小朋友卻正在進食雪糕，引來不少網民疑惑：「仲敢比小朋友食嘅？」。

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有名網民近日於Facebook群組「淘寶開心share」分享自己「淘寶中伏」，該名網民先責備物流「不知所謂，購物體驗很差，十多件甜冰點在路上待5天在到自提點，唔洗講啦？全都溶化了。」更直言小朋友都十分失望，自己亦把雪糕立即放進冰箱「凍一下」再吃，「差評差評」。

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帖文一出立即引起網民熱議，不少網民直斥樓主「仲敢比小朋友食」、「求下你丢左佢，放過小朋友。」、「不知所謂嘅家長，個腦使用功能很差。」亦有網民搞笑建議樓主「淘埋個腦」、「腦袋是個好東西，請珍惜。」，不過不少人都認為樓主「玩野」，建議大家不用認真「特登出的搞笑post」。

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責任編緝：蕭雅文