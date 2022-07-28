【日本通關】大阪首團20人出發「浸溫泉」　11歲學生要求「遊日」：很想念日本的味道

▲ EGL東瀛遊香港首個大阪旅行團出發。（馮漢柱攝）

疫情下港人不便外遊，但隨著日本觀光廳6月10日起正式接侍外國旅客可以旅行團形式入境後，EGL東瀛遊今天再有日本遊行團出發，為全港首個往大阪、和歌山、四國、德島的旅行團，亦是暫時為止全港最多旅客出發往日本的旅行團。

旅行團由香港時間中午12時30分起飛前往大阪開西機場。旅行團一行20人，8天行程到訪大阪、和歌山、四國、 德島、高松、岡山任食放題白桃、京都、心齋橋購物、享用5晚溫泉酒店，連回程隔離酒店及檢測費用，團費共21,099元。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

已退休團友陳氏姊妹心情十分雀躍：「好開心呀！」表示自疫情以來已有3年未有外遊，今次姊妹共準備約50萬日圓約購物。陳小姐指，疫情前姊妹一年每去2至3次日本自由行，時隔3年，頓生「久別重逢」之感，最希望到當地浸溫泉。雖然行程中大部分景點，陳小姐都曾到訪，又須跟團前往，但她們均表示不介意，「最緊要鬆一鬆」。

疫情下政策不時變動，但陳小姐表示並不擔心因因為滯留當地：「乜都係冥冥中有安排，專心去玩就得。」但陳小姐坦言，出發前須提交72小時核酸陰性證明，為她增添不少麻煩，1人須花費720元取得證明，而獲證明前只能於街上遊蕩數小時等待，「你知唔知天氣幾熱啊」。

同為退休人士的團友曾先生夫婦同樣對外遊引頸以待，3年來更已存下數十萬日圓只待成行。曾先生笑言，其子女更已列出一系列購物清單讓他們代購，包括化妝品、手袋等。他又相信本次出行花費應會比以前更多：「報復式消費嘛，咁多年無出去玩。」

曾先生又指，疫情前1年會前往日本2至3次，雖不會說是如「回鄉」一樣，但他亦相當嚮往日本鄉間純樸的風土人情。

今年11歲的Clare則偕同父母一家三口隨團。她因升中在即，於是特地自行上網找日本旅行團資訊，請求父母與她一同前往闊別3年的日本。她最期待是團中浸溫泉的活動，雖日本疫情持續，但因已打3針，相信有一定防護。

另一位11歲小朋友Matthew亦與父母一同出遊，一家人已準備港幣約3萬元到當地購物。Matthew十分喜歡日本，更主動和父母說：「都3年沒有旅行，可不可以去一次日本啊？」Matthew指，因父親以前在日工作，每年冬季都會到日本滑雪，最想到日本吃烤魚、壽司，「香港的食物和日本有點不同，很想那裏的味道。」

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津