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【Mirror演唱會】舞台安全引起爭議　康文署：已要求主辦方檢視情況及改善　

社會 12:14 2022/07/28

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Mirror演唱會舞台安全問題引發熱議。（資料圖片）

MIRROR一連十二場紅館騷《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》正式開鑼，不過屢屢傳出舞台安全問題，引發社會關注。TOPick向康文署查詢，康文署指香港體育館一向要求主辦機構自聘合資格專業人士監督安裝舞台，現時署方已經要求主辦機構檢視情況及提供改善措施，確保舞台及表演者安全。

康文署指，為確保舞台結構安全，香港體育館一向要求主辦機構須在自行委聘並經康樂及文化事務署核准的合資格專業人士在場監督下進行舞台安裝工程，並在工程完成後，按香港體育館租用條款規定，由負責在場監督工程的註冊專業工程師以書面向署方確認舞台的搭建、安装，及器材的裝置均安全穩固。

署方指演唱會主辦機構已按有關規定就舞台裝置提交註冊工程師的檢驗報告，對於過去數天的舞台事故，署方已要求主辦機構檢視情況及提供改善措施，以確保舞台及表演者安全。

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記者：黃穎津、袁澍

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