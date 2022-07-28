  • 33°C
香港時間 : 2022728日 (週四) 12:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【酷熱天氣】大埔翠屏商場冷氣下錄36.6°C　網民：中暑好去處

健康 12:26 2022/07/28

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

有網民實測，大埔翠屏商場在開冷氣情形下仍錄36.6°C。

炎熱天氣持續，不少人假日外出或會選擇到商場「歎冷氣」，但並非室內就一定比較清涼。有網民日前分享，表示位於大埔市中心地帶的翠屏商場二樓，即使已開冷氣，仍錄得36.6°C，嘲諷是「中暑好去處」，引來網民議論紛紛。

最新影片：

據Facebook群組「大埔人大埔谷」，有網民周日（24日）發帖，並上載一系列照片，實測大埔翠屏花園商場二樓的室內溫度。從相中可見，商場內人湮稀少，網民以測溫槍對著商場冷氣通風位置進行測量，竟錄得攝氏36度有多，遂發文表示：

今日香港大埔奇景呀，你無睇錯，真係空調下三十六度幾，中暑好去處！想攞病假嗎？歡迎光臨大埔翠屏花園商場二樓28街

    點擊圖片放大
    +5
    +4

帖文引來眾多網民議論紛紛，不少人認同商場冷氣不足：「幾十年都好似冇開冷氣咁」、「所以由細到大都好少入呢個商場」。點擊睇更多留言：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【酷熱天氣】市民實測長沙灣港鐵站一周氣溫　最高錄31.8度有乘客不適險暈倒
12:17 2022/07/04
【酷熱天氣】市民實測長沙灣港鐵站一周氣溫　最高錄31.8度有乘客不適險暈倒

你可能感興趣

【酷熱天氣】市民實測長沙灣港鐵站一周氣溫　最高錄31.8度有乘客不適險暈倒
12:17 2022/07/04
【酷熱天氣】市民實測長沙灣港鐵站一周氣溫　最高錄31.8度有乘客不適險暈倒
健康問題 中暑 網絡熱話 Facebook群組 酷熱天氣 商場 翠屏花園 大埔

最高瀏覽

【安心完約】黃心穎自揭正式離開TVB回復自由身　首公開確認泥錳男友地位
10:56 2022/07/27
【安心完約】黃心穎自揭正式離開TVB回復自由身　首公開確認泥錳男友地位
【戀情完結】余思霆朱敏瀚突然宣布分手　結束3年情：留下美好回憶
17:26 2022/07/27
【戀情完結】余思霆朱敏瀚突然宣布分手　結束3年情：留下美好回憶
【泰國升學】帶9歲女飛抵泰國升學展新生活　羅敏莊︰我和陳禛都會努力學習
14:26 2022/07/27
【泰國升學】帶9歲女飛抵泰國升學展新生活　羅敏莊︰我和陳禛都會努力學習