【酷熱天氣】大埔翠屏商場冷氣下錄36.6°C　網民：中暑好去處

▲ 有網民實測，大埔翠屏商場在開冷氣情形下仍錄36.6°C。

炎熱天氣持續，不少人假日外出或會選擇到商場「歎冷氣」，但並非室內就一定比較清涼。有網民日前分享，表示位於大埔市中心地帶的翠屏商場二樓，即使已開冷氣，仍錄得36.6°C，嘲諷是「中暑好去處」，引來網民議論紛紛。

最新影片：

據Facebook群組「大埔人大埔谷」，有網民周日（24日）發帖，並上載一系列照片，實測大埔翠屏花園商場二樓的室內溫度。從相中可見，商場內人湮稀少，網民以測溫槍對著商場冷氣通風位置進行測量，竟錄得攝氏36度有多，遂發文表示：

今日香港大埔奇景呀，你無睇錯，真係空調下三十六度幾，中暑好去處！想攞病假嗎？歡迎光臨大埔翠屏花園商場二樓28街

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

帖文引來眾多網民議論紛紛，不少人認同商場冷氣不足：「幾十年都好似冇開冷氣咁」、「所以由細到大都好少入呢個商場」。點擊睇更多留言：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣