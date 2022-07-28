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【公私營協作】醫管局調高私家醫生服務費至3612元　生效期追溯至本月1日

社會 12:26 2022/07/28

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醫管局調高參加普通科門診公私營協作計劃向私家醫生發放的服務費。（資料圖片）

醫院管理局今日（28日）公布，因應最新的綜合消費物價指數，調高參加普通科門診公私營協作計劃向私家醫生發放的服務費，由每名病人每年最高3,510元上調至3,612元，生效期追溯至今年7月1日。

醫管局發言人指出，今次調整幅度是根據政府統計處《消費物價指數月報》內刊出的綜合消費物價指數的醫療服務釐定，按去年7月至今年6月期間的指數變動去計算調整金額。

門診協作計劃現已在全港18區推行，病人可以於全港任何地區自行選擇家庭醫生。截至六月底，計劃共有超過600名私家醫生參與，為逾四萬名參加計劃的普通科門診病人提供診症服務。

發言人稱，參加計劃的私家醫生每年為每名病人提供最多十次的資助診症，可獲的金額會由3,510元上調至3,612元。參加計劃病人需繳付的費用，則繼續維持為醫管局普通科門診每次收費的50元。

發言人感謝參加計劃的私家醫生於過去一年的新冠肺炎疫情中，為參與計劃的病人提供更方便的診症或覆配藥物服務選擇，亦在冬季服務高峰期期間提供額外診症籌額。

發言人續說，醫管局所有公私營協作計劃均使用『電子健康紀錄互通系統』（互通系統）作為運作平台，有意參與門診協作或其他公私營協作計劃的私家醫生及病人，需登記使用互通系統才可以參與計劃。

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責任編輯：郭詩詩

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