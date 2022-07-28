【睡眠溫度】房間太熱不停排汗愈睡愈疲累　 日本專家揭睡眠最佳室内溫度

▲ 房間太熱愈睡愈累，日本專家揭最佳溫度。

本港連日發出酷熱天氣警告，不少人更因太熱難以入睡。最近有日本專家指出，假如睡眠時室內溫度過高，大腦會不停發出呼氣、排汗等指令，讓身體降溫，導致大腦無法休息，結果愈睡愈累。

日本媒體《集英社Online》最近訪問了東京疲勞與睡眠診所院長梶本修身，拆解最適合睡眠的室內溫度。他指出，睡眠時大腦活動會降低，大腦溫度會下降約1度，以恢復疲勞。但假如體溫太高，自律神經會發出指令讓身體散熱，例如呼氣、排汗等，結果令自律神經過分疲勞，大腦在睡眠時間中無法休息，影響睡眠質素。

他解釋，自律神經的主要功能是為大腦提供穩定的氧氣和營養供應，透過不停向各個器官發出指令保護大腦，當環境負荷越重，指令越複雜，自律神經便容易過熱。要讓大腦保持清涼，最有效的方法是降低吸入空氣的溫度，所以建議睡覺時開冷氣。

梶本修身表示，在睡眠品質好的情況下，睡6個小時便能消除疲勞，但是在28度的室溫環境下，則可能需要睡8個小時。他指出，大腦最佳舒適的溫度是22-24度，如覺得太冷，可以蓋上被子或穿上較厚的衣服。

我們應該優先考慮讓大腦感到舒適的溫度， 即使高於26度的環境對身體來說是舒適的，大腦疲勞也會累積。

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睡眠專家教最涼爽睡姿

跨國寢具品牌Levitex創辦人James Leinhardt，經常在社交平台分享與睡眠相關的各種知識。而他最近就在TikTok分享一段影片，表示想在高溫下保持涼爽，關鍵因素就是要控制睡姿。

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他指出，除非有特定醫療因素，否則千萬不要「趴睡」，因為「趴睡」會讓肌肉處於緊繃狀態。而他亦稱，如果睡眠時不斷轉身，也會令心跳變快，導致更多血液流向全身，令人體變得更高，就感到更熱、更不舒服。

最好的睡姿就是側躺及雙腿微微彎曲，亦即是被稱為「做夢者」或「半胎兒型」的睡姿。而他也建議，可以選用具有足夠支撐力的枕頭與床墊，以助身體能長時間維持良好的睡姿，有利一夜好眠。

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責任編輯：羅嘉欣