【回歸】郭晉安入行37年首演打女人戲　掌摑陳煒「視帝」被考起

▲ 首演打女人戲的郭晉安，掌摑陳煒被考起！

TVB劇集《回歸》踏入結局周，最精彩情節集中在麗娟（陳煒飾）及馬志圖（徐榮飾）的鬥智角力戰。雖然麗娟表面投靠鄭智和（石修飾），更向家謙（吳偉豪飾）及家健（周嘉洛飾）開發的「元宇宙粵德居」提出停名警告信。

但網民均認為，她只是「無間道」博取鄭主席信任，並期待陳煒（煒哥）之後與石修+徐榮「高手過招」。

不過以衝動馳名的耀祖（郭晉安飾）及家健卻深信麗娟「忠變奸」。開庭當日，馬志圖蓄意向耀祖透露「停名警告信」事宜，火遮眼的耀祖即怒摑麗娟，遭網民鬧爆「做乜咁衝動」，及笑言激死代表律師陳庭欣。

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視帝被考起

鏡頭前耀祖摑麗娟摑得入肉，但原來視帝郭晉安（安仔）拍攝相關場口時相當緊張！劇組今日（28日）釋出花絮片，對於要掌摑煒哥，安仔顯得不知所措，一再搞錯「出掌」時間，不是提早出手、就是遲遲未敢出手，令原本「嚴肅」Mode的煒哥忍不住笑。

而煒哥厲害之處，是上一秒被摑完，下一秒即能展現燦爛招牌笑容，抽離能力驚人！安仔事後坦言開拍前十分徬徨：「我拍戲冇打過女人，所以拍之前我猛問導演可唔可以借位，我好驚就唔到力，但煒哥就猛話冇事。」

▲ 陳煒一秒入戲。

煒哥另一場展現「極速情緒神功」的場口是闖入廁所爆喊戲份，除了瞬間谷淚令網民嘖嘖稱奇，其符合劇情的「壓抑式落淚喊法」，亦獲網民大讚好戲，劇組補充指煒哥相關場口更是一Take搞掂。

對於喊戲獲讚，煒哥謙稱是劇本功勞：「好感激有個咁有層次嘅劇本，因為前面嘅鋪排令我已經覺得好委屈，好快進入到個狀態。」

她又透露與安仔飾演老夫老妻甚有默契，大讚安仔人生經驗豐富令其演戲更有層次：「雖然我同佢係第一次合作，但一埋位對戲已好感覺到大家交出嚟嘅嘢。」

Big Boss身份曝光

昨晚（27日）另一亮點是巧瑤（陳嘉慧飾）「二五身份之謎」。隨著巧瑤在劇中不時流露「閃縮」眼神，其「二五仔」身份呼之欲出，網民除了對其變節原因摸不著頭腦，留言表示更期待之後劇情發展外，又留言競猜其背後Big Boss到底是鄭主席、麗娟還是馬志圖。

不過觀乎昨晚播出的劇情預告，Big Boss身份似乎同樣呼之欲出。而由劇集首播已遭網民鬧爆的馬志圖，隨著陰毒愈爆愈多，網民對其厭惡指數亦直線上升，有網民留言：「我想爬入電視機入面打佢，你哋唔好阻止我！」

對於角色遭鬧爆，徐榮受訪時與煒哥一樣歸功劇本及對手，更笑言家人早已習慣其演反派：「啲小朋友都知道係演得好先至會乞人憎。」

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