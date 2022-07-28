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【港鐵優惠】港鐵商場下周派1000萬電子優惠券　最高可獲1600元回贈

社會 12:50 2022/07/28

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

港鐵再推夏日優惠。（港鐵提供）

踏入8月份，港鐵公司旗下商場再推優惠。市民迎接第二期消費券之餘，港鐵商場率先推出「一Click即搶」快閃禮遇，送出32,000份，總值1,000萬商場電子優惠券。此外，12個港鐵商場更攜手推出「仲夏狂賞」優惠，MTR Mobile登記用戶於指定類別商戶消費，並成功透過MTR Mobile自助登記賺分，即可換領商場電子優惠券，多買多賞，最高可享$1,600回贈獎賞。

「一Click即搶」從2022年8月4日中午12時起，MTR Mobile登記用戶只需要登入MTR Mobile即有機會獲得「HK$300港鐵商場電子優惠券」（名額：30,000份）、「HK$500港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」（名額：1,000份）及「HK$500港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」（名額：1,000份），每位登記用戶最多可獲各款優惠券一份，合共高達HK$1,300。數量有限，先搶先得。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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責任編輯：袁澍

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