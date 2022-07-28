【元宇宙】科大推全球首個實體數位雙子校園　廣州校園9月元宇宙辦開幕禮

▲ 香港科技大學推出全球首個元宇宙雙子校園。（陳靜儀攝）

元世界是全新未來新趨勢，科大宣布在元宇宙建立全球首個實體數位雙子校園，接通香港及廣州的校園。而科大廣州校園將在9月開幕，校方預告會同步於元宇宙舉行開幕儀式。

▲ （陳靜儀攝）

科大推出MetaHKUST計劃，為師生校友提供沉浸式學習體驗。首階段計劃將建立主要基礎設施，包括興建延展實境教室，並邀請所有大學成員為兩個實體校園進行眾包掃描，為虛擬雙子校園提供所需要的影像。系統建成後，大學成員可從中創作內容，亦可配合NFT和區塊鏈技術處理校務，如頒發加密文憑及成績單，畢業禮和開放日亦可同時以虛擬及實體形式進行。

科大在廣州校園建設第一個混合現實（Mixed Reality）教室，面積約2,400平方呎，預計於今年9月1日科大（廣州）開幕日前完工,連同即將在清水灣校園建造的同類型教室，日後2個校園的教授和學生未來將可在同一時間，於2地平行空間互動及上堂。

▲ 科大元宇宙及計算創意中心、由計算機科學教授及綜合系統設計師組成的團隊主任許彬教授。 （陳靜儀攝）

科大元宇宙與計算創意研究中心主任許彬表示，雖然目前元宇宙的應用仍有不少限制，但他相信元宇宙是未來生活方式，「分不清虛擬及現實」，故會致力研究將有關技術應用層面擴展至大型環境以及大規模多用戶的水平。

▲ 香港科技大學副校長(大學拓展)汪揚教授。（陳靜儀攝）

領導計劃的科大副校長（大學拓展）汪揚認為，計劃有助把元宇宙的發展潛能帶到教育當中，即使元宇宙目前有不少爭議，他稱可透過大學的實驗模型找出問題，校方亦會規管當中的倫理道德，例如仇限言論或騷擾問題。他續稱，進入Web 3.0時代香港具備所有發展與契合的要素，有信心元宇宙發展數字經濟會成為香港日後的優勢。

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記者：蘇文軒