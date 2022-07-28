【愛心老師】一生儉樸奉獻積蓄助窮苦學生　103歲退休老師人生最後捐出遺體

▲ 內地一名103歲退休老師將積蓄捐助窮苦學生，死後亦捐出遺體。

老師以生命影響生命，他們的言教身教足以影響學生一生。內地一名103歲高齡的退休女老師日前離世，其生前的善行得到廣泛報道。她一生儉樸，將積蓄捐助窮苦學生，早年亦決定死後捐出遺體，以助醫學研究，她的美好品德為人頌讚。

綜合內地傳媒報道，享年103歲的方愛蘭原籍浙江東陽，她是一位英文老師，直至六十多歲退休後在杭州生活。方愛蘭一生未婚，對自己非常吝嗇，卻大方幫助別人。她曾資助一對患有肌萎縮側索硬化症（俗稱漸凍症）的兄弟，他們因病長期臥床，她每月寄生活費給他們，直至90年代兩兄弟去世為止。

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46萬捐助18名窮苦學生

方愛蘭總是熱心幫助窮苦學生，2016年她透過學生金方雲，資助了6位品學兼優而家庭貧困的學生，每人每月500元人民幣（約580港元），一直到他們高中畢業。2019年，她又資助了6名學生。

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今年3月，她捐出10.8萬人民幣（約12.6萬港元）給岳陽市第十二中學的6名學生，幫助他們完成初中學業，這成為她生前最後一次捐款。她多年來已捐出40萬人民幣（約46萬港元），資助了18名窮苦學生，即使花去積蓄也從不介意。

用生命最後力氣助人

學生金方雲指出，老師常說「我一個孤老太太，要那麼多錢有甚麼用，還不如多做點有意義的事」，可見她的慷慨。

2020年7月，方愛蘭已填妥遺體捐獻志願書，周六（24日）她離世後捐出遺體，成為浙江年齡最大的遺體捐獻者。金方雲形容，老師用生命最後的力氣幫助別人。

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責任編輯︰王明芳