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【黃Viu劇】《說出你的願望》線上見面會四地直播　秀英踢爆池昌旭喜歡Wonder Girls

娛樂 13:15 2022/07/28

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崔秀英和池昌旭

「黃Viu煲劇平台」下月將播出由男神池昌旭、「長腿女神」崔秀英夥拍實力「綠葉」成東鎰主演的Viu Original全新治癒韓劇《說出你的願望》。

Viu Hong Kong 昨晚（7月27日）更攜手馬來西亞、泰國和印尼市場盛大呈獻四地聯乘的「Viu Chit Chat」《說出你的願望》獨家線上見面會，期間韓國女子組合少女時代出身的秀英，竟踢爆池昌旭是另一韓團Wonder Girls的擁躉，醋意滿瀉。

線上見面會獲四地1000名幸運粉絲參與，秀英和池昌旭開始時互笠高帽，池昌旭大讚首次合作的秀英是好拍檔，秀英則透露池昌旭和成東鎰一直是她十分期待合作的演員：「在第一次圍讀劇本時已經好有默契，我有時遇到不明白的地方，他們都會很有耐性幫我解決。」

劇中秀英要飾演運動超強的護士自言大有壓力：「因為我本身運動不太好又不會健身，為了角色就要瘋狂做運動，拍攝運動的場面時都十分搏命，反而最後是導演叫我放鬆一點。」

秀英盼多陪家人

劇集以荷蘭某基金會旨在實現癌末患者最後心願的真實事件為構思，提到拍畢後對「願望」有何變化時，秀英坦言現時更珍惜家人，「以前我會講願望是健康，劇集拍完後認為與家人相處的時間最重要。」

池昌旭對願望也有新的體會：「以前我會認為是賺錢，現在就覺得每天開心幸福就可以，就算無特別發生好的事情，也要保持這樣。」

秀英和池昌旭其後又大玩遊戲，當中池昌旭被主持人問到，要講出與劇集同名的少女時代經典歌曲《說出你的願望》秀英所負責的歌詞時，池昌旭顯得一臉茫然，即解釋說：「因為她們推出這首歌時我和秀英還未認識。」

在旁的秀英立即反擊：「因為他最愛是Wonder Girls，這首歌很有名，你居然不知道！」主持人為讓池昌旭「補鑊」，問他最喜愛少女時代哪位成員，他即毫不猶疑高呼「秀英」，場面爆笑。

最新影片推介：七師傅專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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