【日本通關】旅行社暑假計劃較大型日本團出發　冀「3針旅客」免檢疫

▲ 再有日本遊行團出發，為全港首個往大阪、和歌山、四國、德島的20人旅行團。（馮漢柱攝）

東瀛遊今天（28日）再有日本遊行團出發，為全港首個往大阪、和歌山、四國、德島的20人旅行團，亦是暫時為止全港最多旅客出發往日本的旅行團。連回程隔離酒店及檢測費用，團費共21,099元。

東瀛遊執行董事禤國全表示，繼首個日本旅行團6月22日出發後，積極開拓更多日本地區的旅遊路線，率先推出大阪8天之旅，團隊人數達到20人。他指自日本開關以來，東瀛遊至今已有10多個旅團成行，報名人數接近200人，他形容200人雖與疫情前的每年10萬人次相比是「微不足道」

由疫情後嘅0人到宜家200人，其實我哋係非常之開心。

禤國全續指，早前一團人僅6至7人，形容是「蝕住都照出」，20人已是至今最大旅行團，預告8月下旬將有更大型的日本團出發：

呢個數字令我哋非常雀躍，大家需要俾多7天隔離酒店嘅費用都有呢個數字，係一個好大嘅鼓舞。」

對於政府正計劃推出紅黃碼及「5+2」酒店檢疫，禤國全認為這對出口旅遊業是一個「非常大嘅助力」，形容7天隔離影響「百分之99」港人旅遊意欲。

他期望如整體配套能做到，例如讓已打3針或以上的旅客免檢疫，「0隔離係最好」。他直言，如能做到免檢疫，未來3個月客量能回升至疫情前的3至4成，即1年約3至4萬人次，完全回復則可能需1年時間。

雖日本疫情持續，但禤國全指旅行團會完全按日本指引，包括所有客人全程都會佩戴口罩、上車前會量體溫、餐廳亦會指定座位。而他亦指出，大阪團客人都已打齊3針，並不太擔心疫情：「都見慣大場面啦。」

香港航空企業及發展總監莊偉祺表示，旅行團對港航「有重大意義」，這正說明客運航班正慢慢恢復。而疫情以來，世界各地政府均對旅遊入境實施限制，對航空業及旅遊業更是衝擊嚴重。

莊偉祺指雖然旅客回程仍需接受7天隔離檢疫，但他形容這是「復甦路途上的重要一步」。現階段港航每星期有3個航班，逢周二、四、六往返香港及大阪，港航亦計劃於下半年逐漸恢復往日本航線，包括東京、沖繩、札幌等。

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記者：黃穎津