【李啟言傷勢】阿Mo曾出院短暫回家　李啟言將重新學走路

在去年7月,MIRROR演唱會的大型顯示屏墮下,慘被撃中而受重傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)仍然留醫。

勞工處在昨日(1月27日)表示已就意外完成職業安全及健康,以及僱員補償方面調查,發現有關處所佔用人及僱主,即藝能工程有限公司、協興隆舞台工程有限公司和舞館有限公司,涉嫌違反《職業安全及健康條例》(第509章)及《僱員補償條例》(第282章)。

當中涉及的違例事項包括沒有為僱員提供安全作業裝置及安全工作系統、沒有向勞工處處長發出意外通知,以及為僱員投購僱員補償保險等。

阿Mo的父親李盛林牧師,在事故後每逢周六晚都發出代禱信,第27封代禱信在今日(1月28日)發出。當中透露阿Mo曾暫時出院回家數小時,李盛林牧師寫道:

另外,續稱:

1. *啟言(Mo)*

a. 「*阿MO心願*」: “I am gonna relearn how to walk, may God strengthen up my muscles and open up the pathway for me.”

「我將要重新學走路了。求大能的神強健我的筋腱肌肉,為我開廣濶的路。」

b. 「*強化神經的信號*」

請為藉「*針對部位磁場刺激*」(Transcranial Magnetic Stimulation TMS)使四肢神經能習慣接收訊號禱告。願創造主繼續藉各專門技術的專家及器材,並加上祂的創造能力,使啟言更能一步一步的掌握感覺和活動的能力。

c. 「*準備進入外骨架階段*」:

請為每天能夠操練肋腱的柔韌和關節的鬆弛,身體的平衡和站立時有穩定的血壓,可以於下月第二週進入另一階段,利用「*外骨架*」(Exoskeleton)訓練腦部接收和發放行路指令的訊號習慣,並同時強化腳部肌肉的協調禱告 。

d. 「*胸肌神經感應*」:

血含氧量雖然正常,但胸肌仍未能幫助正常咳嗽。請為胸部肌肉的神經感應得以改善以幫助咳嗽,並抵禦任何外界對肺功能的影響禱告。

2. *Mo爸媽*

a. 「*從愧疚到安心*」:

為過去一個多月啟言的治療沒有任何積極的方案而感到有點愧疚。現在新的醫療團隊比較積極進取,並能追趕補回先前失去的時間而感到安心。

b. 「*九牛二虎之力*」:

望著啟言出盡九牛二虎之力投入各項的治療,準備「升級」(升lev),感到欣慰。但再想到原本這些力應該是放在排舞和教舞的發展上,現在卻是如此… 。內心突然感到苦了這無辜的孩子而心酸,幸好有神話語的安慰。

c. 「*協助靈命成長*」:

靠著聖經的應許走過了這半年,對啟言、蘇晴和家人的屬靈生命盼有進一步的扎根成長,計劃製作有系統的聖經分享短片以鼓勵家人,求聖靈引導MO爸媽。

3. 「*勞工處的調查及檢控*」

盼能帶來日後對各演藝表演者在「職安和僱員保障」上有更清楚和全面的 「監督 」,不被視為二打六的角色和待遇。