【預備升中】準中一生趕買教科書預習　有家長料升中開支破萬元

▲ 中一學生可到獲派中學註冊，部分家長其後帶子女到書局購買教科書。（黃悅晴攝）

中一學生今日（28日）起可到獲派中學註冊，部分家長其後帶子女到書局購買教科書。有升中一學生指期望盡快買書以開始預習，有家長料升中開支破萬。書店負責人指，教科書平均加價2％，今早買書人流較以往少。

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升讀香港華仁書院的任同學今早到學校註冊後隨即到書局買書，他說升中後增加很多新科目，很期待拿到新教科書，「可以先揭書，睇下課堂入面會教嘅內容；中學有好多課外活動，依家可以準備多啲先。」其母任太指尚有8本書未到手的情況下，已買了2,000多元，預料連同購買校服等，準備升中要花費約7,000多元。今年學生延遲放暑假，任太指早已有心理準備，不覺得購買新書校服等會太趕。

蔡先生的女兒升讀佐敦區一間學校，他說已經到過至少3間書店，但仍欠缺4至5本書，預料單是購買新書須至少少4,000元，連同校服、新書包、文儀用品及ipad等，升中開支將破萬元。他形容龐大開支構成一定壓力，「家長都係畀到就畀。 」

兒子將升讀葵青區中學的刑女士目前尚有4本教科書未到手，教科書開支已逾3,000元，她說中學教科書價錢比小學貴1倍，「讀書要用，幾多錢都買畀佢。」 她又說，及早買書可讓兒子預習。

漢榮書局負責人石漢基指教科書平均加價2％，今早買書人流較以往少，估計與部分中學未班、學生尚未放暑假有關，預料8月人流才見高峰，已增加人手應對，屆時會暫停賣消閒書，預留位置供家長買教科書。

石漢基又說，近年愈來愈多出版社為學校編訂校本版教材，而有關書籍來到書局時會減「折頭」。公民與社會發展科過審書籍日前出爐，有書商劈價，直接向學校促銷，石漢基指出以往亦有書商會直接向學校賣書，但憂書商未有向書局提供同樣折扣，令書局成「醜人」，做成不健康的競爭。他續指，大部分出版社最終會透過書局賣書，目前只有一本教科書已印刷好並送到書局。

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記者：黃悅晴