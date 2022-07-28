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【姊妹爭寵】姊姊最討厭媽媽說「要讓阿妹」　兄弟姊妹爭寵不休恐埋家庭地雷

14:41 2022/07/28

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兄弟姊妹爭寵終日哭鬧，如果家長不盡快解決問題，對家庭關係恐有負面影響。

三歲姊姊寸步不讓一歲妹妹，對於她來說，家裏甚麼都是她的，所有玩具是她的，喜歡吃的食物全是她的，爸爸整個人都是她的，妹妹不准接近。

聰明的姊姊迅速就洞悉箇中規律，只要妹妹哭，所有人的注意都會集於妹妹的身上，然後就會有人說些她最討厭的說話：

「家姐，你做大，你應該讓讓妹妹嘛！」

「嗱，你又激喊阿妹嘞！」

你以為我想當姊姊的嗎？為甚麼我要讓妹妹？嘩——呀！姊姊也不甘示弱，放聲嚎哭起來，跟妹妹經常上演哭鬧二重奏！

最新影片推介︰

可以想像家裏有兩位幼兒千金動不動就鬥大聲哭鬧的話，人都癲。

媽媽愈來愈忟憎失掉耐性，爸爸則愈來愈遲回家來，也許是想避過家裏的噪音吧！這樣發展下去，不行呀！

年紀相近的子女爭寵哭鬧，是成長的主菜，爸媽要先有心理準備，要夫妻同心，共同應對。「媽媽知道你哋唔開心，可以喊陣㗎，嗱，媽媽就喺隔離整果汁，你哋邊個先喊完，就過嚟搵我啦！」一定還有更多更多的辦法呢！

全文刊於《經濟日報》，原題為「姊妹哭鬧二重奏

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撰文 : 鄧藹霖

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