【人生哲理】世上似是而非的事情多的是 莫樹錦：人很多時單靠印象作決定

▲ 莫樹錦認為，世上似是而非的事情多的是。

貓山王、黑刺、D24。

不好者，聞風喪膽；喜好者，趨之若鶩。單在中國，榴槤一年的銷售已超過80萬噸，可見喜愛者眾，市場需求大，供應量也隨之增加。要增加產量，便要大量並有效種植，但到底榴槤開花結果的生殖旅程是甚麼一回事？

要結果先要開花，一般植物是靠散播花粉，花粉猶如男性精子，到達花蕊便能啟動生殖過程，讓種子成熟結果。一般花粉輕盈可隨風播散，更多時是靠蜜蜂在花叢中穿梭傳播。惟榴槤花有個大問題，就是它的花粉並非「粉狀」，而是「粒狀」，普通蜜蜂未能背負此重量，故此不可能單靠此途徑傳播。

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小型飛機未能載的貨量，便惟有靠大型飛機，這便是飛天狐狸（果蝙蝠一種）。

榴槤愛好者喜歡那氣味，原來這蝙蝠也有同好，馬來西亞的果蝙蝠（Fruit Bat）曾被視為榴槤大敵，因恐怕牠們的出現會造成破壞，過去曾被農民大量獵殺。為探討真相，Aziz et al（見註）在榴槤園架起有夜視功能的攝影機，長期研究後發現這些大塊頭蝙蝠，主要吸取榴槤花汁液，不單沒有破壞榴槤花和果實，更加與蜜蜂有異曲同工之效，把花粉在不同榴槤樹間傳播，看來似敵人，其實是榴槤繁殖過程中的主要環節。

世上似是而非的事情多的是，人類是主觀動物，很多時單靠印象作決定，在沒有充足客觀事實前，已把是非作定論。

為這至醜蝙蝠申冤，才能保障這至臭且至好味的果王之王。

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