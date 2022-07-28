【痞子殿下】周嘉洛首當男一　陳瀅「摧毁」靚女包袱演女漢子

▲ TVB古裝新劇《痞子殿下》下周一首播。

TVB古裝新劇《痞子殿下》下周一（8月1日）首播，演員陣容包括周嘉洛、陳瀅、王灝兒（JW）、朱敏瀚、張頴康、陳嘉佳（小寶）、吳岱融、曹永廉、麥美恩、韋家雄等。

劇集以「架空時代」為背景的古裝武俠劇，故事講述百勝國失寵四皇子紀威（周嘉洛飾），奉命迎娶歌蓮神國公主納克溫柔（陳瀅飾），途中遇襲雙雙墮湖失憶，兩人流落到龍蛇混雜的「首振鎮」，幸得奕風鏢局收留，因而與鏢師裘千刀（朱敏瀚飾）、霍小妹（王灝兒JW飾）、范壯龍（張頴康飾）結為好友，期間笑料百出。

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致敬經典

《痞子殿下》劇情玩味十足，監製Andy與編劇齊齊啟動「瘋狂基因」，務求為觀眾每晚帶來一小時開心時光。

首先，劇中會出現大量似曾相識但又「面目全非」的名稱，包括「奕風鏢局」、「堅定樓」、「四圍酒棧」、「集英齋」等；再加插不少現代化及無綫元素，包括卡拉OK、的士、商品說明條例、英文歌、「網上」投票、防疫、隔離、《魁夢傳奇》及「碧璧青樓」等。

▲ 加入現代唱K元素。

劇組還加插了向粵語長片、經典電影及大型綜藝節目致敬部分，包括「港姐」經典音樂、《如來神掌》經典情節、以及以往粵語片特有的將劇情唱出來的「歌舞」場口等，強攻觀眾集體回憶神經。

劇中對白亦不像傳統古裝劇般文謅謅，反而相當口語化，力求跳出傳統古裝劇框框讓觀眾更有投入感。

另外，演員陣容亦甚有新鮮感，不但由4位年輕演員周嘉洛、陳瀅、JW及朱敏瀚領銜主演，亦是4位首次參演古裝劇。

雲集60位綠葉演員

首度擔正男一的周嘉洛，除了大晒喜劇細胞，據知還要處理不少感性場口，監製Andy大讚嘉洛仔感情戲有感染力；陳瀅則飾演武功高強的「女漢子」，更會放低靚女包袱「摧毁」靚樣瘋狂流口水，甚有突破。

除主演吸睛，由60名三代綠葉演員組成的村民角色亦是劇集一大亮點；為了向被視為「TVB寶藏」的綠葉演員致敬，Andy刻意為60個角色設計人物性格及造型，且盡量安排他們在每集中「穿插」，讓這群綠葉演員得到更多更好的發揮。

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反轉傳統

為配合劇集玩味Tone，就連官方預告片亦反轉傳統，有製作期間NG+笑聲不斷的Rap版MV之餘，更有周嘉洛率領一眾演員道出劇集「包羅萬有」中心思想：「集無厘頭、家庭倫理、科學懸疑、武俠、友情、愛情、兄弟情、姊妹情、人狗情未了於一身。」

▲ 劇中4大主角因合作而成為好友。

觀乎預告，一眾演員感情十分要好，在《聲夢傳奇2》中是「強勢虎媽」的JW，在《痞子》劇組竟「淪為」眾矢之的，遭陳瀅及張頴康等句句窒住晒；至於嘉洛及朱敏瀚更Friend到大跳貼身舞亦零尷尬，配埋經典韓劇《來自星星的你》主題曲，既難頂又爆笑。

監製Andy透露嘉洛、陳瀅、朱敏瀚及JW圍讀時其實並不熟稔，但拍畢該劇後Friend過打Band，更不時相約玩水上活動，足證4人合作愉快。