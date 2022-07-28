【明星修身】倪晨曦陀B身材零變化　公開維持美好身段方法【內附詳情】

▲ 太弗喇！

靚媽倪晨曦（Elva）雖然現時懷有第二胎，但天生得天獨厚，肥肚不肥人，見她在社交網分享的美照中，依然手腳纖幼，完全零水腫，真的令人羨慕不已！

其實Elva懷第一胎時同一情況，而且產後極速修身成功，她曾受訪時透露自己生B後體重跌到107磅，皆因除了飲食加運動外，湊小朋友亦令其非常累，故身體食極都不吸收。

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運動+飲食配合

不過本身要維持弗爆身形，Elva都下了不少功夫，她表示即使工作忙碌，Elva亦堅持每天做運動，包括瑜伽、普拉提、游泳等，這些都是可以減輕水腫的輕量運動。

而且，她非常注重飲食，在早上一定要吃早餐，因可為接下來的一整天提供能量。早餐通常會吃得較健康，例如牛油果、雞蛋、麥片和水果。

在大餐過後第二天，會吃的比較清淡不油膩，早午餐正常地吃，但晚餐就盡量多菜少肉，維持七成飽肚感就好，以平衡前一天的大量吸收。

Elva又指，若第二天有拍攝工作，前一晚會早點睡覺，並於睡前4小時不喝水。起床後喝一杯黑咖啡，如果有時間的話做一下運動，對去水腫很有幫助。

▲ 佗B仍好弗！

懷孕期的餐單

至於在自己懷孕期，她會按照食物金字塔中的食物種類和分量比例進食，例如每日三餐也有包含穀物類、蔬菜類、水果類，肉、魚、蛋、豆類和奶品類，其中穀物類吃最多。

其次是蔬菜類或水果類，而肉、魚、蛋、豆類或奶品類吃適量就足夠，較肥膩的油、鹽、糖和脂肪應該盡量避免，還有要喝足夠的水分。

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