【預防中暑】中暑死亡率可達40%至50% 口渴已經是脫水中暑警號

▲ 中暑可導致永久性殘疾或死亡，其死亡率可達至40%至50%。

香港近日天氣酷熱，某些區域氣溫高至37度！這種天氣很容易中暑和脫水，中暑和脫水可大可小，嚴重者可造成器官的永久損害，甚至死亡。炎炎夏日記得時常補水，口渴已是脫水警號！

中暑體溫達41度

天氣炎熱會干擾身體的排汗調節體溫機制，體溫可在10數分鐘內上升至41度，這便是中暑。中暑輕微者，會頭痛、頭暈、噁心、虛弱、口渴、大汗淋漓等。可是，如未有立即休息和治療，中暑可令患者出現熱痙攣，身體抽搐。如果併發「橫紋肌溶解症」，更可引起患者心律失常、癲癇發作、損害腎功能等。中暑可導致永久性殘疾或死亡，其死亡率可達至40%至50%，50歲以上人士的死亡率更高達70%，絕對不容忽視。

如有人中暑，第一時間要打999求援，然後將患者移到陰涼處，鬆開阻礙呼吸的鈕扣和除下多餘的衣服，並以噴灑冷水、扇涼等方法幫患者降溫。如患者仍有意識，可讓他們多喝清水或電解質飲品。

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嬰幼兒、長者是脫水高危群

中暑較易察覺，但很多人脫水而不自知。當身體流失的水分比攝取多，身體沒有足夠水分維持正常功能，便會脫水。進入脫水狀態，會感到極度口渴、排尿減少、尿液變深、疲勞、頭暈等。脫水可對身體造成嚴重影響。例如因電解質失衡引發癲癇症，或是低血容性休克，病人會出現心悸、頭暈、呼吸急促等症狀，嚴重時甚至昏迷死亡。

由於長者感官較弱，口渴感不太強烈，加上多數都有慢性病，需要食藥，例如糖尿病藥會增加排尿，如長者無意識飲足夠水分，便很容易脫水。嬰幼兒飲水不足也會脫水，有時他們生病了，出現嚴重痾嘔，亦很容易脫水。假如嬰幼兒煩躁嚎哭，但沒有眼淚、久久沒有濕尿布，都是脫水的徵兆。

緊急情況需入院接受靜脈注射

治療脫水，最簡單的方法是慢慢飲些清水，不要飲茶啡或氣泡飲料，否則適得其反。但如果情況嚴重，便要立即到醫院急診中心，以靜脈注射吸收水分和電解質。嬰幼兒也不宜一下子飲大量清水，這可能會稀釋掉身體原本已經很低的電解質，應按醫生指示飲用含有鉀、鹽及糖特定比例的「口服脫水補充液」。

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