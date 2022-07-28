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【拆你個夢】193調戲杜如風　何超儀透露9月開演唱會

娛樂 14:05 2022/07/28

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193和樊沛珈任《拆你個夢》嘉賓。

由杜如風（Helen）、ERROR成員吳保錡和王頌茵（Kathy仔）主持的ViuTV節目《拆你個夢》，今晚（7月28日）播出的一集，邀得郭嘉駿（193）和樊沛珈（Ah Gi）任嘉賓，一齊探究「夢」。

保錡和好兄弟193大講大尺度話題，場面失控。193更自稱「九龍灣鵰王 」，出位的言論令在旁聞言的Kathy仔都大叫 「放過我啦！」。

其後，193更公言調戲Helen，笑稱「粉紅色嘅頭，可遇不可求」。Helen睇準機會反擊，直問193：「你咁驚同女性發生關係，其實係咪你唔得？」

193嬲到口窒窒，更揚言「今晚預約我屋企！」 Helen突然冒出一句「我8年冇性生活！」令一向大膽的193都稱「驚驚」。 

Helen碌爆人情牌邀得何超儀和黃又南作嘉賓。

何超儀9月開騷
 
此外，明晚（7月29日）播出的一集， Helen碌爆人情牌，邀何超儀和黃又南任嘉賓。

對於Helen首次「開廠」主持節目，何超儀更大讚：「好勁呀！今日講咁多野。」Helen更分享與偶像梁朝偉去泰國小島二人世界的夢境。此外，保錡詢問何超儀近期有何計劃，何超儀就透露將於9月中舉辦演唱會。 

最新影片推介：七師傅專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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