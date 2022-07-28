【胃部腫瘤】胃腸道基質腫瘤年增100新症　會有腹脹腸胃不適嚴重可致腸塞

▲ 胃腸道基質腫瘤（GIST）可發生在胃腸道任何部位，由於無明顯症狀，透過一般癌症篩查亦未必察覺到。（iStock）

7月份是胃腸道基質腫瘤月（Gastrointestinal Stromal Tumors，簡稱GIST），病名有點長，事實上它影響的人體位置也廣，包括食道、胃、大腸、小腸甚至直腸，當中較常見於胃部。

有別於一般腫瘤，GIST位處黏膜層以下的深入地方，而且大多原因不明，也難在預防下工夫。幸醫學進步，對付GIST的方法療效甚佳，延長患者壽命外，也保持他們的生活質素。

胃腸道基質腫瘤（GIST）既非常見也非罕見，有別於我們常在腸胃黏膜上發現的腫瘤，臨床腫瘤科專科醫生林嘉安解說：「GIST是在肌肉層或在較低的漿膜層生長出來的腫瘤。它的特別之處，雖同是GIST一類，惡性程度也可大相逕庭，部分可一直觀察毋須做手術；有些必須進行切除，甚至會轉移可致命的危機。」

顧名思義，在腸胃不同地方都可見其蹤，簡單來說，是整個腸胃道和消化道都可出現，食道都有，較常見是胃部，甚少見的位置是小腸、大腸和直腸。

▲ 免疫治療雖大行其道，林嘉安醫生指對GIST目前未有很強的證據，證明可以取代標靶藥。（湯致遠攝）

病情差異大

為何不叫它是胃癌或腸癌？林醫生說，一般癌症都有表皮的特性，如腺癌和鱗癌。GIST則有梭形細胞的特徵，不會直指稱為癌，會稱之為瘤。也不會分類為良性瘤或惡性瘤，因為其特性多變兼差異大，由生長得緩慢至具擴散性也有。腫瘤大小由1cm至10cm也有，細小的GIST可以毫無病徵，很多時是因照腸胃鏡意外被發現。

「GIST狡黠的地方，其他腫瘤是在黏膜上生長，大至一定程度會破損、流血甚至造成器官阻塞。但GIST就算體積大，但多位處黏膜層以下的深入地方，腫瘤少有破損及阻塞情況，大至5cm、10cm也可以沒明顯病徵。有時待大至壓到腸胃道，患者才有不適感覺。

如出現病徵，病人會感到腹脹、腸胃不適等。也有腫瘤大至一定程度，蝕穿黏膜造成流血，更嚴重是腸塞，令當事人難以下嚥胃口欠佳和排便困難。部分病人確診時腫瘤已轉移至肝，右上腹會膨脹。

「有時病人會以為是腸胃不適所致，情況持續因此去照胃鏡，但其實照胃鏡都有可能令GIST成漏網之魚，因胃鏡照出來黏膜平滑，未必為意在黏膜下的GIST。」

偶發病症 遺傳因素少

要揪出GIST，林醫生表示，第一是照內窺鏡，也可配合內窺鏡超聲波，除可照出腸胃道表皮情況，連黏膜下的狀況也一覽無遺。另外磁力共振、電腦斷層掃瞄及正電子掃瞄，都可偵測到GIST。

香港的GIST患病數字缺乏，正式統計數據不多。本港每年胃癌新症約為1,200人，GIST約為100人，患者一般以中老年人居多。遺傳因素相對少，除了一些極端罕有的遺傳綜合症，多屬偶發病症。

治療GIST要視乎患病期數，林醫生指，如是局部並無擴散的GIST，可進行手術切除，這情況做完手術已可根治，惟因為它有不同惡性，腫瘤科醫生需要病理學家之助，一、確定腫瘤大小，醫學定義，GIST大於5cm或以上屬於大型腫瘤，愈大復發風險愈高；二、觀察細胞分裂指數，從中可知腫瘤的活躍度，愈高表示愈活躍。醫生會將以上兩項合併考量，會作出一個綜合評估，加上腫瘤位置，得出患者的復發風險高低。

大多對標靶藥反應理想

復發風險高的GIST患者，切除手術後會建議服用標靶藥3年作輔助治療。若屬於不幸已轉移的腫瘤至肝或肺，此情況無法根治，會用取紓緩治療。喜訊是GIST對標靶藥的反應甚佳，部分患者不用做切除手術，而直接服用標靶藥來控制腫瘤。

他說，標靶藥用於GIST治療已有十多年，大部分病人用一種標靶藥已足夠，惟藥用了一段時間或會出現抗藥性，近年出現了第二線、第三線甚至是根據病人的基因特性來決定使用哪類標靶藥。此類標靶藥的好處是，較傳統化療的副作用輕微，譬如較少脫髮和骨髓抑制，加上是口服，病人可在家中進行治療，效果亦理想。

停藥未必是好事

治療理想，但GIST難從預防入手，林醫生解釋：「此病無一個明顯的風險因素，如吸煙與肺癌息息相關、肝炎帶菌者增加肝癌機會，除一些罕有族群綜合症的誘發機率大一點外，未知高危因素，預防也無從入手，反而及早發現更重要。」

80%至90%的GIST病人都可見細胞的KIT的基因突變，餘下5%至10%為PDGFRA基因突變導致病，傳統使用的標靶藥都是針對以上兩類的基因。哪病人一般要服用標靶藥多久？「腫瘤無擴散，一般須服用3年，為之完成了一個根治療程；若已擴散則要無限期服標靶藥。病人經常會問何時可停藥，要視乎兩個情況：一、出現抗藥性；二、副作用太多難以持續，所以停藥也並非好事。」

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GIST病人實況

個案1：

40多歲中年男士，腫瘤6cm無擴散，屬中期GIST。表面上應採取根治治療，惟局部體積較大，生長的位置接近肛門，要完全切清腫瘤，或要犧牲肛門，因此不能馬上以手術切除。林嘉安醫生說：「患者年紀後生，又是家中經濟支拄，要他手術後造口終生掛便袋排泄，有好大影響，心生理皆未能接受。與他討論了很久，每個治療皆有其優缺點，手術好處是能馬上切除腫瘤，不好是要終生掛便袋。」

因標靶藥對GIST效果好，可以術前的輔助治療，目標是縮小腫瘤，離開肛門愈遠，有機會毋須連肛門一併切除，達到這效果是一舉兩得，林醫生說服到病人服藥，卻是一波三折，以為標靶藥有效能將腫瘤快速縮小，惟病人服藥後有反胃的常見副作用，再經醫生評估後腫瘤只縮小很少。「情況有點膠著，究竟是換藥抑或轉劑量，轉而採用基因測試檢測腫瘤有無特別基因，發現病人的腫瘤基因，是需要將現行藥量加倍方見效，施行後腫瘤逐漸縮小。」病人目前仍跟進中，期望腫瘤愈縮愈小，可根治疾病，毋須切除肛門掛便袋。

個案2：

最近在一場腸胃癌講座中，林醫生重遇一名10年前的GIST女病人，受惠於醫學昌明，病人術後反應良好，存活率可達十多年，生活質素也一如常人。當年病人切除腫瘤後，需服用標靶藥作輔助治療，病人是一個易憂慮的人，擔心藥物有副作用，商討一段長時她終肯服藥，也順利完成療程，至今無復發。「過往聽到癌症，會覺得好灰無得醫，現實生活中很多腫瘤有機會可醫好。見到病人生活得好好，也很感動。」

記者：周美好