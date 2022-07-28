【狀元包袱】歷年DSE狀元訪問的現象　屢被圍問社會議題壓力大

▲ 歷年DSE狀元訪問屢被問及社會議題。

DSE放榜前夕，看到很多KOL為學生打氣，大部分講出自己的失敗故事，我相信多數是出於勉勵年輕人的好意。但看到有KOL把自己N年前高考的相片貼出來，我很好奇，究竟一張陳年舊相，如何可鼓勵或幫助到翌日放榜的學生呢？又有KOL寫長文說失敗和挫折，原來到最後是替某某院校賣廣告，早講嘛！開頭講明是廣告或鱔稿，明賣明買，無謂消費DSE學生的感情。

近幾年看DSE，也替那些被媒體稱為「狀元」的年輕人抹一把汗，年紀輕輕，未有社會經驗，卻被圍着問些連大人都未必能即時回答得好的政治問題。現在這個社會氣氛，若童言無忌地坦率直言，稍有差池，壓力非同小可。若講到無懈可擊，卻又稍嫌失真兼油腔滑調。我相信，除了年年問這堆在公眾spotlight下回答不能有差池的問題或畢業想做甚麼外，還有很多更有趣而更有意思的問題可讓這些年輕人發揮。

狀元，已是一個社會給考生一個很重而又很虛榮的名詞，今年還起多一個「超級狀元」的名銜。我只希望這些DSE考得卓越成績的年輕人，日後的天空不要被狀元或超級狀元這包袱框死。

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曾見過某人，已經幾十歲人，還老是提着自己幾十年前會考有幾多個A，他的人生其實在那一刻已經叫停了。人生打後還有很多可以令自己無悔和開心的事值得創造，若二十年後回頭看，人生最有意義的事就是高考成為狀元或超級狀元，那二十年其實等同白過。

今年，有位成績優異的年輕人受訪時說，希望大學升讀醫科，她沒有很偉大堂皇的原因，只因上生物課解剖青蛙時，發現解剖後的青蛙很漂亮，「揭開層皮後，裏面啲心肺好靚」，從而產生從醫的念頭。

她的原因是那麼純粹、那麼沒有修飾，那麼由心而發，令我鮮有地聽到了真心熱愛的情感。就憑這種純粹喜歡的原因，我相信這位年輕人會在她的習醫路上做得漂亮。

全文刊於《經濟日報》，原題為「DSE 的種種現象」

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