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【收受賄款】涉向收賄款替夾公仔店洽談租務　兩物業代理被控准保釋9月再訊

社會 14:01 2022/07/28

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被告鍾繡文（右）及伍志鴻（左）今出庭應訊。（陳曉欣攝）

56歲物業代理涉向夾公仔店租戶收受賄款4.1萬元，協助對方與業主洽商新冠疫情下減租及續租，其男友亦涉偽造收據，2人被廉署起訴代理人接受收益和代理人索取利益等7罪，今（28日）於九龍城裁判法院首次提堂。兩人暫毋須答辯，裁判官押後至9月22日再訊，以待辯方索取文件及給予法律意見，兩人准以1,000元保釋外出。

兩名被告為鍾繡文（56歲，物業代理）及其男友伍志鴻（56歲，物業代理），案發時均受聘於伯樂聯行(店鋪)有限公司。

鍾被控3項代理人接受收益罪、1項代理人索取利益罪及2項煽惑他人提供虛假資料罪。

控罪指她於2020年7月7日至10月28日期間，無合法權限或合理辯解，向租戶Ng Ching Yat收受3筆共2.1萬元的賄款及索取另外1筆2萬元的賄款，作為協助該租戶與業主Joywell Corporation Limited洽商調減每月租金及續訂租約的誘因或報酬；以及非法煽惑該租戶不誠實地向Joyful Land Amusement Limited的核數師提供招致營運開支的虛假資料時，使用5張看來由裝修承辦商Keda Industries Limited發出的收據，而收據顯示有關承辦商向該租戶提供服務而收費。

伍則被控1項偽造帳目罪，控罪指他於2020年7月7日，捏改上述其中3張為會計用途而製備的虛假收據。

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記者：陳曉欣

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