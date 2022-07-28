【超市大搜查】高納易致水腫高血壓　43款急凍餃子鈉含量檢閲

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急凍餃子好味又方便烹調，是深受港人歡迎的懶人食品，不過急凍餃子在製作過程中，會加入不少調味料，因此鈉含量都不算低，而攝取過多鈉，容易導致水腫，甚至會增加高血壓和胃癌的風險。TOPick近日檢視市面上43款急凍餃子的鈉含量，大家在選購時可作參考。

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根據香港《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，每100克固體食物含不超過120毫克鈉可稱為「低鈉（或低鹽）」，另根據食安中心為幫助消費者閱讀食物的營養標籤時分辨較健康的選擇而印製的「購物指南卡」，每100克含超過600毫克鈉的食物可視為「高鈉（或高鹽）」。而世衞建議成人每日攝取不多於2,000毫克的鈉。

TOPick檢視市面43款急凍餃子，發現以每100克計算，全部餃子的鈉含量都高於120毫克，部分更含超過600毫克鈉，屬於「高鈉」。點擊下圖看詳細名單：

每100克含餃子鈉含量低於400毫克：

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每100毫升餃子鈉含量超過400毫克：

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責任編輯：沈佩珊