  • 34°C
香港時間 : 2022728日 (週四) 17:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超市大搜查】高納易致水腫高血壓　43款急凍餃子鈉含量檢閲

食用安全 16:40 2022/07/28

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（iStock圖片）

急凍餃子好味又方便烹調，是深受港人歡迎的懶人食品，不過急凍餃子在製作過程中，會加入不少調味料，因此鈉含量都不算低，而攝取過多鈉，容易導致水腫，甚至會增加高血壓和胃癌的風險。TOPick近日檢視市面上43款急凍餃子的鈉含量，大家在選購時可作參考。

最新影片：

根據香港《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，每100克固體食物含不超過120毫克鈉可稱為「低鈉（或低鹽）」，另根據食安中心為幫助消費者閱讀食物的營養標籤時分辨較健康的選擇而印製的「購物指南卡」，每100克含超過600毫克鈉的食物可視為「高鈉（或高鹽）」。而世衞建議成人每日攝取不多於2,000毫克的鈉。

TOPick檢視市面43款急凍餃子，發現以每100克計算，全部餃子的鈉含量都高於120毫克，部分更含超過600毫克鈉，屬於「高鈉」。點擊下圖看詳細名單：

每100克含餃子鈉含量低於400毫克：

    點擊圖片放大
    +17
    +16

每100毫升餃子鈉含量超過400毫克：

    點擊圖片放大
    +24
    +23

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：沈佩珊

相關文章

【超市大搜查】夏天減肥都食得雪糕　營養師推薦14款雪糕糯米糍
18:21 2022/07/14
【超市大搜查】夏天減肥都食得雪糕　營養師推薦14款雪糕糯米糍
【超市大搜查】減肥都可吃即食麵　營養師推薦9款低卡即食麵
12:48 2022/07/20
【超市大搜查】減肥都可吃即食麵　營養師推薦9款低卡即食麵
【超市大搜查】避開高糖致肥陷阱　63款「非高糖」樽裝飲品名單
11:13 2022/07/21
【超市大搜查】避開高糖致肥陷阱　63款「非高糖」樽裝飲品名單

你可能感興趣

【超市大搜查】夏天減肥都食得雪糕　營養師推薦14款雪糕糯米糍
18:21 2022/07/14
【超市大搜查】夏天減肥都食得雪糕　營養師推薦14款雪糕糯米糍
【超市大搜查】減肥都可吃即食麵　營養師推薦9款低卡即食麵
12:48 2022/07/20
【超市大搜查】減肥都可吃即食麵　營養師推薦9款低卡即食麵
【超市大搜查】避開高糖致肥陷阱　63款「非高糖」樽裝飲品名單
11:13 2022/07/21
【超市大搜查】避開高糖致肥陷阱　63款「非高糖」樽裝飲品名單
健康問題 食用安全 減肥 食品 胃癌 高血壓

最高瀏覽

【戀情完結】余思霆朱敏瀚突然宣布分手　結束3年情：留下美好回憶
17:26 2022/07/27
【戀情完結】余思霆朱敏瀚突然宣布分手　結束3年情：留下美好回憶
【泰國升學】帶9歲女飛抵泰國升學展新生活　羅敏莊︰我和陳禛都會努力學習
14:26 2022/07/27
【泰國升學】帶9歲女飛抵泰國升學展新生活　羅敏莊︰我和陳禛都會努力學習
【東張西望】交友App渣男直認偷拍性愛片　10多名受害人使用同一性玩具
今日 12:33
【東張西望】交友App渣男直認偷拍性愛片　10多名受害人使用同一性玩具