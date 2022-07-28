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【致肥陷阱】茶餐廳炒麵炒飯高鈉多油　營養師教揀低脂菜式避致肥陷阱

保健美顏 18:18 2022/07/28

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茶餐廳炒麵炒飯高鈉多油，營養師教揀低脂菜式避致肥陷阱。

茶餐廳食物是港人最常吃菜式之一，選擇多且份量飽足，更是不少打工人士午餐之選。不過，正因為碟頭飯及炒粉麵份量較大，且一般用多油爆炒，一餐的卡路里不容小覷。營養學家@misssbeetroot 參考「食物安全中心」資料，整理20餘款常見茶餐廳食物營養圖鑑，推薦6款低脂菜式選擇，並建議落單健康貼士。

最新影片：

茶餐廳食物營養紅綠燈

  • 綠燈區：可以多選的較低脂肪/糖/鈉的食物
  • 黃燈區：可限量選擇的食物
  • 紅燈區：含較高脂肪/糖/鈉的食物；不代表完全不能吃，只要注意進食份量及頻率即可

點擊大圖查看食物營養圖鑑

    點擊圖片放大
    +25
    +24

健康落單貼士

  • 茶餐廳食物普遍一份是約正常飯碗的1.5-2碗份量，建議可以叫少飯
  • 食物較高鈉，要小心選擇。例如避免沾醬汁，建議少汁/走汁；以白切雞飯為例，建議進食前去皮去脂肪，避免淋醬汁及沾蔥油
  • 以炒麵、炒飯為例，一碟約已多於1000kcal，含約10茶匙食油脂肪量；鈉含量亦較高，最好只偶爾吃
  • 建議可多選湯飯、湯麵等低脂款式代替高油熱炒食物
  • 除了卡路里，還要留意其他營養資料，尤其是紅燈區的食物，營養素偏高，要特別留意。

內容獲「紅菜頭妹妹 - misssbeetroot」授權轉載。

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責任編輯：張沛

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