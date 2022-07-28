【MIRROR監製】拆解12子團歌創作秘密　Edward Chan由打造《寒冰掌》到《WARRIOR》

▲ Edward Chan為MIRROR及個別成員監製不少歌曲。

人氣男團MIRROR現正舉行入行以來首個紅館演唱會《 MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT》，12子的努力已廣被認同。其實一個成功歌手，幕後單位亦十分重要，值得樂迷給予鼓勵，像跟MIRROR成員合作無間的音樂監製Edward Chan（陳浩然），亦是憑個人努力，由錄音室小工漸漸成知名監製。

男團MIRROR由2018年起首支作品《一秒間》起，至今共推出14首團歌，而音樂人Edward Chan（陳浩然）便監製了當中6首歌曲，包括《One and All》、《WARRIOR》、《BOSS》、《All In One》、《12》、《Innerspace》，其中《BOSS》並由他及其音樂團隊的徐浩、周錫漢和李一丁共同監製。

另外，Edward 並為MIRROR個別成員的單曲擔任監製，包括姜濤《蒙著嘴說愛你》、《作品的說話》、呂爵安《E先生的連環不幸事件》、盧瀚霆《Megahit》等，可說見證了12位樂壇偶像的成長歷程。

▲ Edward Chan現時是行內知名音樂人，歷年監製歌曲逾百首，包括近期姜濤大熱歌曲《作品的說話》。（攝影：湯致遠）

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團歌意念來自動漫

談到跟MIRROR合作，Edward憶述：「2018年花姐邀我幫MIRROR造一首團歌，當時我就想做出可以奠定MIRROR日後歌曲方向的作品，於是從100首demo中，選了一首名為《WARRIOR》的歌曲，最初花姐都心大心細，我就頗肯定這首是最好。」

之後花姐想Eward再諗歌詞方向。「那時自己很喜歡動漫《咒術迴戰》，當中有個招式叫『領域展開』，覺得很適合用來形容MIRROR，然後再交若林若寧完成了這首作品。」

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Edward首次合作的男團，其實並非MIRROR，而是2000年初出道的VRF（丁子高是成員之一），當年他製作的《寒冰掌》亦是其至今仍十分滿意的作品！

他分享道：「那時候香港的男子組合，都是偏向日式風格，像SMAP那種；現在（男團）風格就更多元化，MIRROR也不止是韓式，更像一個文化大融和。（韓國男團）BTS都有不同國家的音樂人參予，我也認識其中一位瑞典音樂人，並曾為周柏豪《我的宣言》做mixing，所以今日年青世代的音樂，已是混合了很多分支而成。」

幫姜濤作品去說話

因此他為MIRROR製作團歌時，亦要很用心了解每一個成員的口味和個性，從而讓各人都能在歌曲中發揮所長。

Edward說：「音樂監製的工作，就像一個電影導演，令到歌曲的意念得到最佳的詮釋。好像姜濤的《作品的說話》便呈現他最純粹的看法，他也想拍到夢寐以求的MV，我作為監製，便盡力去為他找尋最適合的製作人選，裡面有很專業的拍攝團隊，有好厲害的詞人小克，同時又有很年青的音樂學生去負責部分音效，而自己有份去成就就件事出來，亦是十分喜悅的。」

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音樂監製為歌手圓夢，至於Edward本身的夢想，可說是有賴父母鼓勵而成。他自小學習鋼琴，父親見兒子有音樂天份，亦很支持他發展所長。Edward在中五會考後，報讀浸會預科音樂課程，之後再插班入讀中文大學音樂系，主修古典作曲，師承作曲家陳永華教授。

Edward在大學畢業後，卻未有選擇當上古典樂手，卻成為他口中形容的「錄音室打雜」。他解釋在大學時，機緣巧合獲邀到鍾鎮濤的錄音室實習，獲對方的賞識，不止可以接觸音樂製作，甚至可以一齊合寫歌曲。大學畢業後，他有感對流行音樂的興趣比古典樂更濃厚，順理成章便選擇繼續在錄音室工作。

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組團隊傳承音樂

因著工作之便，Edward認識了不同音樂人如Joey Tang、雷頌德（Mark），99年他已有機會為黎明紅館演唱會寫樂譜，而首次任監製的工作，便是鄭秀文的經典快歌《煞科》。

Edward笑言：「我真的要多謝雷頌德的引薦，因為一個20多歲的小子，如何有資格去take鄭秀文的vocal？全因這歌是改編歌，音樂部分要做的不多，而最難的部分已由Mark去完成，不過他因謙指自己做的不多，就沒有掛名而已。」

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Edward自此的音樂事業十分順暢，曾任職唱片公司的版權工作，又為多位歌手擔任唱片監製，其中跟方大同合作的幾張大碟，更被行內人大讚極具創意的作品，開拓了華語歌曲全新面貌。

Edward現時任職唱片公司的Artist and Repertoire（A&R），主責統籌歌手的音樂發展，當中為陳柏宇製作四台冠軍歌《回眸一笑》、林奕匡《高山低谷》都是他的得意作品。

06年Edward自組音樂製作公司EMP，簽下多位新晉音樂人，如徐浩、周錫漢、Cousion Fung等，現時很多都已能獨當一面，如今次MIRROR紅館演唱會，不少音樂崗位便來自其團隊。

對Edward來說，這像是一種音樂的傳承。「由90年代入行，經歷了幾個音樂世代，現在有自己的音樂梯隊，就好像把廣東歌的精神一直地承傳下去一樣。」

▲ 作為監製，他指日常最常做的工作便是聽作曲人的作品，很多時要要聽過百首demo才揀到一首合用的歌曲。（攝：湯致遠）

記者：區家歷