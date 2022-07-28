【公屋問題】港媽獲派天晴邨凶宅月租1900元　 前住客自縊亡憂無日安寧放棄

▲ 兩孩港媽獲派天晴邨凶宅單位，為免無日安寧放棄編配。

公屋輪候時間一般都要5至8年，所以獲派公屋等於中了六合彩，不過獲派的公屋是凶宅，心情真的會由天堂跌落地獄。有港媽獲派天水圍天晴邨一個單位，月租為1,897元，但房委會的配房信上則列明單位有特殊情況，她上網一查，驚揭原來曾有女子在該單位內上吊自殺，令她毫不猶豫放棄編配。

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該名港媽日前在facebook群組「香港公營房屋討論區」發文，指日前收到房委會的配房通知信，告知一家三口獲派天晴邨晴碧樓1個單位，月租為1,897元。苦等多年的她，一家一直住在天水圍，也希望能繼續留在此區，故發現被編配天晴邨時，本來心情好興奮「開心到彈起」，不過信中附有一句「請參閱附頁以便了解上述單位的特殊情況」，結果她上網一查，發現單位是凶宅，曾有女子於2012年11月中午12時許，在單位內吊頸自殺身亡。

凶宅單位要不得

港媽表示，家中有兩名小朋友，怕凶宅影響他們成長，只好無奈放棄今次的編配機會。她指，發生過自殺案的單位要不得，認為「一定無日安寧」，並安慰自己「都等咗咁多年，唔差在啦」。港媽稱沒有參與特快公屋編配計劃，令她百思不得其解為何會獲派特殊情況單位。

不少網民都支持她放棄接受編配的決定，認為自然身故都可以考慮，但吊頸亡怨氣好重，無謂令自己心驚膽跳，「介意就唔好要，如果唔係個心成日形住有嘢」、「就算畀隔籬左右，樓上樓下，我都接受唔到」，不過亦有人無懼，認為冤有頭債有主，「如果係我就要，怕什麼你又沒害佢」、「我家住緊嘅就係（凶宅），向東好大太陽，所以都無問題，我覺得可以自己去附近睇下，問下樓下保安。」

特快公屋 涉不愉快事件

根據房屋署資料顯示，特快公屋編配計劃中大部分為受歡迎程度較低的單位，當中有部分單位曾涉及不愉快事件，又或層數、座向，以及單位設計等較為遜色，符合資格的申請者可獲提早入住公屋單位的機會，惟在租約生效日期起計三年內，申請者及其家庭成員不可要求調遷。並規定願意入住「有效空置期」達12個月或以上的租戶，可寬減一半租金，寬減期視乎單位有效空置期而定，租金寬減期間，租戶不可同時申請房署的租金援助計劃。

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責任編輯︰王明芳