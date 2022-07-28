【癌症殺手】金球視后島田陽子奮戰大腸癌3年　為演藝拒裝人工肛門享年69歲【附大腸癌成因徵狀】

▲ 島田陽子因大腸癌引發全身器官衰竭病逝，享年69歲。

曾獲美國金球獎視后的日本女星島田陽子，周一（25日）於東京一間醫院內，因大腸癌引發全身器官衰竭病逝，享年69歲。島田陽子入行52年，一生經歷傳奇，晚年罹患大腸癌而頻繁出血，曾被醫生勸告要安裝人工肛門，但她為了演藝事業而拒絕，寧強忍疼痛也要繼續堅持。

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島田陽子17歲入行，代表作眾多，曾拍攝不少知名影視作品如《白色巨塔》、《砂之器》、《華麗一族》。而她在27歲時，就憑著美劇《大將軍》奪得金球獎最佳女主角獎。1996年，島田陽子結婚後淡出幕前，並在2010年為賺取金錢而以57歲高齡宣布拍AV，一生可謂歷盡高低起伏。

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島田陽子3年前確診大腸癌，近日病情突然急轉直下，上周四（21日）大量出血後意識不清，直至本周一（25日）因全身器官衰竭離世。

而罹癌期間，她仍然不放棄演藝事業，就算醫生告訴她要裝人工肛門續命，她照樣為演戲拒絕裝人工肛門，並強忍肛門疼痛到頻頻出血的情況。據日本媒體報道，島田陽子生前因病情而令肛門頻繁出血，但為了演藝事業，而堅拒接受醫生建議，拒絕安裝人工肛門。

據醫管局公布2019年全港最新癌症數據分析，大腸癌新症共錄得5,556宗，屬本港第二大常見癌症；死亡個案方面亦錄得2,174宗，僅次於錄得4,033宗的「頭號殺手」肺癌。大腸癌患者會出現以下症狀：

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罹患大腸癌的成因多種，本港衛生署指出，不良生活習慣也是患大腸癌的高危因素：

進食過量含飽和脂肪的食物

食物纖維攝取量不足

經常進食燒烤食物或加工肉類

吸煙

酗酒

缺乏運動

【同場加映】12種高纖食物及食物湯水預防大腸癌：

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責任編輯：羅嘉欣