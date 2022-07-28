【故宮之友】香港故宮推出會籍計劃　可無限次免費參觀並享專用通道優先入場【附收費詳情】

▲ 香港故宮推出會籍計劃，可無限次免費參觀並享專用通道優先入場。（資料圖片）

香港故宮文化博物館今日（28日）推出「香港故宮之友」會籍計劃，香港故宮之友」可於會籍有效期內不限次數免費入場參觀專題展覽 (展廳1至展廳7)，以及獲贈適用於專題展覽和特別展覽（展廳1至展廳9）的進場禮券；並可使用專用通道優先入場。

香港故宮自7月3日正式向公眾開放以來，已錄得逾10萬人次入場，7月及8月份合共逾27萬張門票亦已接近售罄。為方便市民參觀博物館，培養和加深對中國文化藝術和歷史的興趣，香港故宮推出「香港故宮之友」會籍計劃，讓一眾博物館支持者毋須預約或搶購門票。

成為會員便可於會籍有效期內不限次數免費入場參觀香港故宮的專題展覽，以及獲贈5張可參觀所有展廳的進場禮券，會員更可使用專用通道優先入場，並享有一連串購物及餐飲折扣等禮遇。

香港故宮文化博物館館長吳志華表示，香港故宮開幕至今，非常感謝公眾對新館的熱烈支持，不僅象徵著大家對團隊工作的肯定，亦推動繼續努力為觀眾帶來創新、富啟發性和具教育意義的博物館體驗。

我們希望大家積極參加「香港故宮之友」會籍計劃，成為香港故宮首批會員，在享受一系列禮遇之餘，持續支持博物館的長遠發展、推動中華文化的傳承和創新。

「香港故宮之友」會籍計劃由即日下午5時起於香港故宮網站開放申請。詳情如下：

會籍申請

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責任編輯：李榮忠