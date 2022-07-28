  • 34°C
香港時間 : 2022728日 (週四) 16:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【訪港人數】上半年有7.6萬人次訪港　單計6月佔逾5成

社會 15:23 2022/07/28

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

上半年有7.6萬人次訪港，單計6月佔逾5成。（資料圖片）

香港旅遊發展局今日（28日）公布2022年上半年訪港旅客數字。自政府今年5月起容許非香港居民入境本港後，訪港旅客由1至4月的每月平均4,000多人次，逐步上升至5月的近1.9萬人次，至6月進一步增至逾4.1萬人次，其中內地訪港旅客增幅較為顯著。累積計算，今年上半年有7.6萬人次旅客訪港，按年上升125%，惟比起2019年上半年、即疫情前近3,500萬人次，恢復仍不足1%。

有別於年初時訪港旅客主要是來港探親或商務出行，在6月訪港的旅客當中，有近7成是由海外抵港，並以香港作為過夜停留的中途站，再返回內地城市。而選擇香港作為中途站的主要原因，除了香港與內地來往便捷，亦包括溝通方便、機票價格相宜、順道購物等。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【刺激市道】旅發局月中起分批推20萬限量優惠券　多項25折優惠包括享和牛放題
12:00 2022/07/05
【刺激市道】旅發局月中起分批推20萬限量優惠券　多項25折優惠包括享和牛放題
【夏日賞賞你】旅發局推出首批逾5萬份限量優惠券　下午約1時全數領取完畢
13:46 2022/07/14
【夏日賞賞你】旅發局推出首批逾5萬份限量優惠券　下午約1時全數領取完畢
【人事任命】旅發局委任伍家健為新節目及旅遊產品拓展總經理　即日起履新
17:43 2022/07/14
【人事任命】旅發局委任伍家健為新節目及旅遊產品拓展總經理　即日起履新

你可能感興趣

【刺激市道】旅發局月中起分批推20萬限量優惠券　多項25折優惠包括享和牛放題
12:00 2022/07/05
【刺激市道】旅發局月中起分批推20萬限量優惠券　多項25折優惠包括享和牛放題
【夏日賞賞你】旅發局推出首批逾5萬份限量優惠券　下午約1時全數領取完畢
13:46 2022/07/14
【夏日賞賞你】旅發局推出首批逾5萬份限量優惠券　下午約1時全數領取完畢
【人事任命】旅發局委任伍家健為新節目及旅遊產品拓展總經理　即日起履新
17:43 2022/07/14
【人事任命】旅發局委任伍家健為新節目及旅遊產品拓展總經理　即日起履新
編輯 機票 疫情 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【戀情完結】余思霆朱敏瀚突然宣布分手　結束3年情：留下美好回憶
17:26 2022/07/27
【戀情完結】余思霆朱敏瀚突然宣布分手　結束3年情：留下美好回憶
【泰國升學】帶9歲女飛抵泰國升學展新生活　羅敏莊︰我和陳禛都會努力學習
14:26 2022/07/27
【泰國升學】帶9歲女飛抵泰國升學展新生活　羅敏莊︰我和陳禛都會努力學習
【東張西望】渣男交友App「狩獵」偷拍性愛片　十多位苦主群起聲討騙財騙色
19:09 2022/07/27
【東張西望】渣男交友App「狩獵」偷拍性愛片　十多位苦主群起聲討騙財騙色