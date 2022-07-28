【訪港人數】上半年有7.6萬人次訪港　單計6月佔逾5成

▲ 上半年有7.6萬人次訪港，單計6月佔逾5成。（資料圖片）

香港旅遊發展局今日（28日）公布2022年上半年訪港旅客數字。自政府今年5月起容許非香港居民入境本港後，訪港旅客由1至4月的每月平均4,000多人次，逐步上升至5月的近1.9萬人次，至6月進一步增至逾4.1萬人次，其中內地訪港旅客增幅較為顯著。累積計算，今年上半年有7.6萬人次旅客訪港，按年上升125%，惟比起2019年上半年、即疫情前近3,500萬人次，恢復仍不足1%。

有別於年初時訪港旅客主要是來港探親或商務出行，在6月訪港的旅客當中，有近7成是由海外抵港，並以香港作為過夜停留的中途站，再返回內地城市。而選擇香港作為中途站的主要原因，除了香港與內地來往便捷，亦包括溝通方便、機票價格相宜、順道購物等。

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責任編輯：陳麗娜