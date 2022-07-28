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【酷熱天氣】九巴特定車站以電動巴士作流動空調候車室　乘客可在電巴休息及等候

社會 15:44 2022/07/28

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九巴特定車站設電動巴士作流動空調候車室，乘客可在電巴休息及候車。（九巴提供）

夏日炎炎，天文台多天發出酷熱天氣警告，本港天氣酷熱晴朗。市民在戶外侯車更汗流浹背，九巴安排了電動巴士停泊於特定的巴士總站作為流動空調候車室，讓乘客毋須於酷熱的環境下候車，乘客可先在電巴上休息及等候。

九巴指雖然現時各巴士總站不屬九巴擁有，但九巴作為專營巴士服務營辦商，樂意透過公司資源，優化候車環境，在酷熱天氣下提供較舒適的候車環境。九巴將安排電動巴士停泊於特定的巴士總站作為流動空調候車室，讓乘客毋須於酷熱的環境下候車，乘客可先在電巴上休息及等候，按應用程式顯示的巴士預計到站時間，前往路線所屬月台登車。

特定巴士總站包括︰

  • 荃灣西站
  • 深水埗（欽州街）
  • 寶林總站
  • 黃大仙總站

乘客可在電巴休息及候車。（九巴提供）

另外，九巴指車長會於情況許可下提早讓乘客上車，縮減他們於室外酷熱天氣下的候車時間；同時，九巴已向相關政府部門申請，加設「加水站」及「飲品售賣機」，正等候部門審批，有助減低因酷熱天氣而帶來身體不適，包括於更多巴士總站設置「加水站」及放置飲品售賣機，讓市民能購買冰涼飲品解渴。

現時，九巴已於90個巴士站設有加水站；九巴稱會繼續留意天氣情況，採取適當措施。

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記者：李榮忠

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