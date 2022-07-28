【自強不息】當上母親才確診先天弱聽　聽障港媽百萬積蓄創4社企助同路人

▲ 鄭毅敏（Amy）當了媽媽後才確診是先天弱聽，後當義工接觸多了聽障人士，才知「曾經聽到過」是多麼幸運，遂自立自強，成為4間社企的創辦人，帶領一班同路人自食其力。

有說曾經擁有再失去，才是最痛苦。鄭毅敏（Amy）當了媽媽後才確診是先天弱聽，近年聽力更每況愈下，曾自卑得不想出門，後當義工接觸多了聽障人士，才知「曾經聽到過」是多麼幸運，遂自立自強，成為4間社企的創辦人，帶領一班同路人自食其力。

視障人士是人與死物的溝通障礙，聽障人士是人與人的溝通障礙。Amy從小已聽到無數次「點解打招呼都不理人」、「已經講了好多次，聽不到嗎？」，就這樣被貼上難相處、高傲的標籤。單從外表看不出來的聽障，總會造成很多不必要的誤會，甚至經常被罵，曾令她心靈受了不少傷害。

▲ 鄭毅敏天生弱聽，曾任聾人機構義工多年，深切體會聽障人士的就業困難。（湯致遠攝）

看不出的殘障

「小時候只知聾啞人士，不知甚麼叫聽障，更不知弱聽，更加不會覺得自己屬於聽障。」Amy的弱聽是先天，只是沒有為生活帶來極大不便就不當一回事。「同學仔說手錶有一下下滴答聲，只奇怪我點解聽不到。有時筆、零錢跌了，落地聲都好明顯，但我真是聽不到，別人覺得我好奇怪。」她的學生時代一直處於聽到與聽不到之間，最頭痛是老師邊講邊寫黑板，她完全聽不到老師的講課，抄不到筆記，學業成績可想而知。

Amy回想在確診先天弱聽時的不能置信，完全不能接受活了三十多年才發現聽力有問題。由正常人變成殘障人士，自此助聽器成了她的隨身物。她說：「初初戴助聽器，總是不自在，接受不到身份的轉變，覺得其他人會歧視。我就用頭髮蓋著，不希望被人見到，總之就是『崩口人忌崩口碗』。」

▲ 鄭毅敏深明弱勢社群的無助，她曾到印度當義工助人。（被訪者提供）

可惜近年她的聽力每況愈下，由60、70分貝慢慢減至90多分貝，即由一般人的說話聲減弱到只聽到飛機掠過的噪音，但現在已經歸零，世界變得只有畫面，再沒有聲音配樂，她無奈指這令人失去安全感，即使不甘願也要戴上助聽器。

助聽器不似預期

戴上助聽器後看似生活如常，但事實卻是另一回事。「跟眼鏡不一樣，一戴上世界就叮一聲看得很清楚。助聽器會有好多雜音，不一定能聽得好清楚，只可以話有的總比沒有好。」人的耳朵很神奇，當跟他人專心對話時，便能自動忽略四周的雜音，說話聲變得很清晰。

助聽器就像錄音機的收音，所有聲音全都混在一起，在嘈雜環境下待久了，便會感到頭痛不適，特別在酒樓，杯碟的碰撞聲、隔離枱的閒聊等，沸沸揚揚，還要從中用力找出自己需要聆聽的話語，耗用不少心力。碰上數人聚會時，對Amy來說絕對是聽力的大考驗，除了左右兩旁二人的講話之外，其他人講的幾乎聽不到。即使跟同伴邊行邊聊，在嘈吵的大街上，也要同伴湊近戴了助聽器的耳朵，大聲說話才可交流。

▲ 鄭毅敏（中）跟聽障人士在慈善機構籌款晚會上，帶來手語歌表演節目。（被訪者提供）

生活上無形障礙

Amy發現很多人未能了解聽障人士在生活上的無形障礙，以電視節目為例，現時有現場手語繙譯的節目很少。她慨嘆：「有人說他們可以看字幕，中文字都看不明？無錯，他們就是看不明白。」

手語是以字詞為表達重點，沒有句式這回事。平常一句「你食咗飯未」，手語是「飯、食、有沒有」。至於電視節目的字幕、小說報紙等，上一輩的聽障人士是看不明白，只能以重點字詞猜出大概意思。事實上，手語的表達能力有限，每個手勢多是代表一樣東西，即使比劃了5分鐘的手語，也只能表達很簡單的意思。

▲ 成立活髮社，希望令社會大眾認同聽障人士的工作能力，令他們有機會貢獻社會。（被訪者提供）

近年常說的傷健共融，特別在職場上，對聽障人士來說亦是舉步艱難，紙筆溝通更是完全行不通。即使將工作內容明細一項項列明，聽障人士亦多是理解不了長篇大論的文字，但這種難以解釋的不明白，令他們難逃被辭退的命運。

同路人的共鳴

Amy回想當初曾為成為聽障一員而鬱鬱不歡，直到某次參加聽障機構義工後才豁然想通了。「我發覺聽障朋友，他們完全聽不到講不到，但活得比我更開心快樂，不覺得聽不到是困擾。那一刻我覺得自己至少能聽能講，可以對外溝通，甚至帶他們出去做義工。」

▲ 鄭毅敏多方奔走和請求後，才成功讓聽障人士得到學習美容的機會。（被訪者提供）

當中發現不少年輕聽障人士找不到工作，便興起帶他們學習手藝的念頭。「大家都是聽障，我明白聽不到的困難，知道他們的困難，就好想幫他們。」從聽障困境中產生的共鳴，加上兩名女兒已讀中學能自立，空閒下來的她便積極為聽障人士謀出路和生計。

先是帶一班女生去學美容，由叩門被拒到排除萬難成功開課；尋得某公司借出一處地方做頭髮護理，客源穩定後又突然被賣盤要結業。Amy感恩在一連串難關、絕望盡頭，總會出現生機，最後她大膽地拿出百多萬的積蓄，自立社企當創辦人。

▲ 2014年，活髮社曾獲「同心圓表彰計劃」的大獎，另鄭毅敏亦獲得「傑出同心圓表表者」的個人獎項，肯定她在聽障社企發展的努力。（被訪者提供）

如今Amy已成立了4間社企，分別是頭髮護理的活髮社、裝修工程的活居社、美容養生的活妍社，還有去年成立主打健康飲食的活饌─輕食社企，員工大都是聽障人士或弱勢群體，令人佩服是她堅持自立自強之信念。「我們不是靠基金籌款的幫助，不需要特別的同情憐憫，全是靠實力提供有質素的服務去賺錢，這才可以長長久久發展下去。」

記者：劉妙賢