【僱傭關係】兒子對工人姐姐特別惡　媽媽化身調解員聽取雙方想法

▲ 兒子對工人姐姐特別惡，媽媽化身調解員聽取雙方想法。（經濟日報資料圖片）

到了孕期最後一個月，要請工人姐姐多花一點時間陪大兒子玩，自己就爭取時間休息。我發現3歲半兒子與姐姐互動的時候，總會大呼大叫，出現哭鬧的狀況特別多。相比較與爸爸媽媽相處時，與工人姐姐一起的時間，他的脾氣會特別暴躁。

有一晚我和兒子來一個枕頭對話，關心他為甚麼總要呼喝姐姐。「我想自己換衣服，但佢唔俾。」「我想跳來跳去，但佢唔俾。」「我想抹枱，但佢唔聽我講。」總括一句，讓兒子最生氣的，就是他的需求，姐姐不聽。

在姐姐的角度，直接幫孩子換衫，飯後自己抹枱，當然是最有效率。又要等孩子自己選衣服，選擇在客廳還是房間換衣服，再慢慢逐個褲管去穿，姐姐當然沒有耐性等了。在工人姐姐眼中他們的目標是把工作做好，而不是育兒。新一代的父母又要尊重孩子，又要聽取孩子的聲音，對姐姐來說未必應付得了。同時，姐姐也希望自己的聲音被聽見，自己想把工作做好，卻老是被小孩呼喝，自己也不好受。

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我教導兒子，自己的需求要慢慢表達，不要一下被拒絕就感到焦躁。有時是姐姐不了解你的能力，慢慢說別人才有機會相信你。同時，我也讓姐姐安心，工作做慢一點我們不會介意。抹枱換衣服的事，如果孩子想自己做的話，就讓他做。

經過兩邊的溝通後，當兒子在焦躁的時候他會來找我，控訴工人姐姐沒有聽他的說話。然後我好像一個調解員，好好地聽完兒子的說話，再聽工人姐姐的想法，雙方都有機會表達自己的理據。我讓他們知道，不論是孩子的需求，或者是姐姐的難處，我都是會尊重和重視的。當工人姐姐和小孩都感受到被尊重的時候，他們的相處似乎有和諧了一點。

全文刊於《經濟日報》，原題為「孩子對工人姐姐特別惡」

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