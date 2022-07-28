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【第五波疫情】新增4,886宗確診個案　再多5名患者不治【不斷更新】

社會 16:51 2022/07/28

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（林宇翔攝）

本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏及抗疫專家顧問團成員劉宇隆今日（28日）下午出席疫情記者會。

今日新增4,886宗確診個案，包括4,638宗本地個案及248宗輸入個案，另錄5宗離世個案。

【16:48】

公立醫院更新探訪要求，探訪人士必須持有48小時內的核酸檢測陰性結果。

【16:35】22個月大女嬰確診曾有抽搐目前情況危殆

有一個22個月大的女嬰，居於離島，曾發燒及抽搐，昨晚由飛行服務隊送往東區醫院，目前情況危殆，現需要以呼吸機協助呼吸，及使用強心藥。

劉宇隆指，女嬰曾出現抽搐及神情呆滯，懷疑出現腦病變或腦炎；暫時未知女嬰感染那一種病毒株，不過女嬰病毒量高，稍後將進行病毒分析。

【16:30】新增5宗離世個案

本港今日新增5宗離世個案，分別涉3男2女，年齡介乎56至100歲，其中2人來自院舍院友。

  • 68歲男士，已打3針，有腎衰竭，在家中暈倒，家人將他送院，延至昨日不治
  • 88歲女士，有糖尿、血壓高及中風病史，在家中跌倒，送院延至昨日不治

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記者：TOPick港聞組

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